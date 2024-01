Alzheimer : comment la maladie pourrait se transmettre d'homme à homme selon une étude

La revue scientifique Nature Medicine a publié, lundi 29 janvier, une étude menée sur huit personnes dans les années 1980. Des cas d'Alzheimer ont été observés chez plusieurs patients alors qu'ils recevaient une hormone de croissance extractive, preuve que la maladie pourrait se transmettre d'homme à homme.

Un des secrets les mieux gardés du monde de la médecine serait-il sur le point d'être révélé ? C’est en tout cas ce que pourrait laisser penser une étude publiée par la revue britannique Nature Medicine lundi 29 janvier.

Dans cette expérience, l’institut spécialisé dans les maladies à prions, John Collinge, situé à l’University College de Londres, cinq patients ayant reçu, en 1985, des injections d’hormone de croissance ont été diagnostiqués porteurs d’une maladie d’Alzheimer.

L’hormone reçue provenait en réalité de personnes mortes, dont certaines étaient atteintes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ), maladie à prions - une protéine présente naturellement dans l’organisme - caractérisée par une détérioration progressive des capacités cognitives et menant à la démence. Les extraits d'hormone de croissance, prélevée dans l'hypophyse de cadavres, étaient ainsi probablement contaminés, ce qui aurait permis à la maladie d’Alzheimer de se transmettre.

Une maladie à l'origine floue

Dans l’article publié par Nature Medicine, trois patients injectés sont morts de la maladie d'Alzheimer. Les cinq autres ont entre 54 et 57 ans. Parmi eux, un seul est asymptomatique mais les autres présentent des signes de pertes de mémoire et un net déclin cognitif, ont observé les chercheurs britanniques.

Cette étude confirme, selon les chercheurs, que la maladie d’Alzheimer, dont l’origine de son déclenchement chez la majorité des patients reste floue, peut se transmettre.

Dans un article de commentaire publié dans Nature Medicine, Mathias Jucker (université de Tübingen) et Lary Walker (université d'Emory, Atlanta) se sont toutefois montrés prudents : «Il est impératif de souligner que la maladie d’Alzheimer n’est pas contagieuse». Avant d’ajouter que cette étude est «une preuve séduisante que, sous des circonstances extraordinaires, elle peut être transmissible selon des mécanismes communs avec ceux des prions».

Jusqu’alors, les prédispositions génétiques constituaient un terrain fertile au développement de la maladie, incurable à ce jour et considérée comme un fléau des sociétés occidentales. Selon la Fondation Vaincre Alzheimer, le nombre de personnes de plus de 65 ans atteintes d’Alzheimer et des maladies apparentées a été évalué à 1 million en 2018 en France.