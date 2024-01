JO 2024 : la jauge des spectateurs pour la cérémonie d'ouverture revue à la baisse, annonce Gérald Darmanin

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé une réduction de la jauge des spectateurs présents à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024, qui se déroulera sur la Seine, le 26 juillet prochain.

Un objectif rapporté au risque sécuritaire. Gérald Darmanin a annoncé ce mercredi que la jauge des spectateurs présents lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 est fixée à 300.000 personnes.

Invité dans l'émission Télématin, le ministre de l'Intérieur souligné la complexité d'une telle organisation. Pour rappel, la cérémonie organisée sur la Seine le 26 juillet prochain sera la première de l'histoire olympique à se dérouler hors d'une enceinte fermée.

Cérémonie d'ouverture des JO : Gérald Darmanin annonce une baisse de la jauge de spectateurs, soit "à-peu-près 300 000 personnes". #Les4V @GDarmanin #Paris2024 pic.twitter.com/i8glad07dp — Telematin (@telematin) January 31, 2024

Pourtant, devant le Sénat, il avait annoncé en 2022 que «600.000 personnes» devraient être présentes le long du fleuve qui traverse la capitale, avec «100.000 personnes dans les quasi bas», là où l'accès sera payant. Et, «500.000 spectateurs» sur la partie haute de la berge.

Selon Gérald Darmanin, l'idée est désormais de rassembler «100.000 spectateurs sur les quais bas, et plus de 220.000 personnes sur les quais hauts», sans compter les résidents et ceux «qui loueront des logements et feront des soirées le long du parcours», partant du pont d'Austerlitz jusqu'au pont d'Iéna, a-t-il assuré.

LA RÉGION SALUE L'ABAISSEMENT DE LA JAUGE

Ce matin, la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse a salué «l'abaissement de la jauge de spectateurs à 300.000 personnes», qu'elle estime désormais être «beaucoup plus raisonnable», tant pour la sécurisation «des individus» et concernant «les flux voyageurs dans les transports en commun».

Je veux saluer la décision de @GDarmanin d'abaisser la jauge pour la cérémonie d'ouverture des #JOP2024 à 300 000 personnes comme nous l'avions demandé avec @IDFmobilites. @IDFmobilites mettra à disposition des cartes de transports gratuits pour 50 000 forces de l'ordre. pic.twitter.com/qZGGrfotPu — Valérie Pécresse (@vpecresse) January 31, 2024

La présidente d'Ile-de-France Mobilités en a d'ailleurs profité pour annoncer l'augmentation à «50.000» pour 45.000 d'ici-là, le nombre de cartes de transport gratuites pour les forces de l'ordre, vivement mobilisées tout l'été prochain lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.