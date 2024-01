«La France, c'est à la fois Edith Piaf mais aussi le rappeur Jul» : le directeur artistique des JO 2024 en dit plus sur la cérémonie d’ouverture

L’ouverture des Jeux olympiques de Paris, c’est dans six mois. Le directeur artistique des cérémonies olympiques et paralympiques a révélé quelques détails sur la première soirée de l’événement sportif mondial.

À six mois de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, Thomas Jolly, directeur artistique des cérémonies olympiques et paralympiques, a assuré à l’AFP qu’il était prêt à ce que «le monde entier regarde Paris». Avec Thierry Reboul, directeur des cérémonies des Jeux de Paris, ils ont tout organisé pour que les spectateurs se souviennent du défilé sur la Seine comme d’une véritable fête culturelle.

«On a une centaine de bateaux pour les délégations, presque 200 au total», a assuré Thierry Reboul à l’AFP. Pour la toute première cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques qui se tiendra hors d’un stade, les deux associés ont tenu à se concentrer sur une parade qui fait le récit de «ce qu’est la France» et de «ce que sera la France».

«J’ai envie que chaque spectateur se sente représenté», a expliqué Thomas Jolly. «La France, c’est à la fois Edith Piaf mais aussi le rappeur Jul, la cantatrice Natalie Dessay», a-t-il déclaré, justifiant sa volonté de mettre en avant la singularité des artistes français. Parmi les valeurs de l’Hexagone, il y a aussi sa cuisine raffinée. «C’est le fromage mais aussi le bretzel, le couscous. C’est tout un tas de diversité», a dévoilé le directeur artistique, qui s'est appliqué à donner de l’importance à la culture française contemporaine.

Les premières répétitions dès le mois de mars

La direction artistique de la parade est établie et les préparatifs se concrétisent. Thomas Jolly a affirmé que «beaucoup de décors» étaient déjà en cours de construction et que les artistes avaient déjà été contactés. Six mois avant l’événement, le directeur artistique a assuré que «les répétitions pourront démarrer à partir de mars» prochain.

La centaine de bateaux voguera sur six kilomètres entre le pont d’Austerlitz et le pont d’Iéna, avec un final spectaculaire devant le Trocadéro. Mais les répétitions n’auront pas lieu sur le fleuve.

«Le spectacle ne pourra pas être répété sur place. Les répétitions auront lieu à la fois en intérieur, dans de très grands hangars, et sur une base nautique», a confié le directeur artistique, précisant que le défilé ne sera jamais répété dans son intégralité avant la représentation. «Ce seront des répétitions toutes morcelées. Sur les derniers jours, on va pouvoir [les] mettre bout à bout pour que tout le monde découvre l’assemblage final le soir de la cérémonie», a confié Thomas Jolly.

En ce qui concerne les sujets qui fâchent, tels que les intempéries ou des problèmes de sécurité, le directeur des cérémonies des Jeux, Thierry Reboul, a pensé à un plan B. «S’il pleut, on sait qu’à tel niveau de prévision, on va distribuer des ponchos», a-t-il expliqué. Pour le reste, son équipe songe encore à «tout ce qui peut se passer» et aux meilleures réponses à apporter.