Sondage : 51% des Français estiment que l'origine des produits est le plus important lorsqu'ils font leurs courses alimentaires

Alors que la colère des agriculteurs gronde et s'est installée en France, un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, paru ce mercredi, indique que les Français privilégient plutôt l'origine (51 %) d'un produit que son prix.

L’origine des produits pèse toujours dans la balance des courses alimentaires. Plus de la moitié (51 %) des Français estiment que l'origine des produits est le facteur le plus important lors des courses alimentaires, selon un sondage réalisé par l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce mercredi 31 janvier*. Une proportion importante alors que le coût de l’alimentation subit l’inflation de plein fouet depuis de nombreux mois et que les agriculteurs français font part de leur mécontentement quant à l’importation de produits étrangers dans l’Hexagone.

En revanche, 41 % des Français sondés ont indiqué que le prix des produits alimentaires était le critère le plus important, tandis que 8 % des personnes interrogées ont déclaré qu’aucun des deux facteurs mis en avant par le sondage n’était pas les plus importants.

Le prix, un facteur de choix pour les classes sociales inférieures

Dans le détail de ce sondage, 52 % des femmes sondées estiment que l’origine des produits est le facteur le plus important, tandis que 49 % des hommes partagent la même opinion. Cependant, 11 % des hommes ont indiqué que ni le prix ou l’origine d’un produit alimentaire n’était le facteur primordial à l’achat.

La question du prix d’un produit alimentaire semble au cœur des préoccupations des moins de 35 ans, puisque ces derniers estiment à 46 % que le prix est le facteur le plus important par rapport à l’origine, notamment chez les 25-34 ans (53 %). En revanche, les séniors prêteraient plus attention à l’origine des produits alimentaires achetés : 56 % des personnes sondées de plus de 50 ans privilégient l’origine d’un produit à son prix.

Un score que l’on retrouve également chez les CSP+, alors que 34 % des sondés issus des catégories socioprofessionnelles supérieures donnent une préférence au prix des produits alimentaires lors de leurs courses. De leur côté, les Français issus des catégories socioprofessionnelles inférieures estiment, à 50 %, que le prix d’un produit est le facteur le plus important.

L'origine privilégiée au sein de toutes les tendances politiques

Sur l’échelle politique, la question semble moins diviser les sondés. Malgré les critiques sur l’inflation et le manque d’actions concrètes pour lutter face à la hausse des prix, la majorité des sondés (57 %) se déclarant à gauche estime que l’origine d’un produit est le plus important lorsqu’il faut effectuer des achats alimentaires.

Au sein des sondés de gauche, seuls les sondés de la gauche radicale privilégient en priorité le prix d’un produit alimentaire (48 %) à l’origine (47 %) de ce dernier. En revanche, 70 % des sondés proches d’Europe Écologie-Les Verts indiquent privilégier l’origine d’un produit alimentaire à son prix. Les sondés se déclarant proches du centre, et notamment du groupe Renaissance, estiment également que l’origine d’un produit est plus importante que le prix à 62 %.

La question divise totalement les sondés se déclarant de droite, puisque 43 % des sondés indiquent privilégier le prix, tandis que 51 % estiment que le facteur le plus important est l’origine du produit alimentaire, avec 6 % des sondés qui ne pensent qu’aucun des deux facteurs n’est le plus important.

L’importance de l’origine des produits achetés lors de courses alimentaires est essentielle pour les sondés se réclamant proche de Reconquête, puisque 77 % de ces sondés donnent la priorité à l’origine d’un produit plutôt qu’au prix.

*Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, le 30 janvier, auprès d’un échantillon représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.