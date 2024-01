Université : voici les 20 licences les plus demandées sur Parcoursup en 2023

En se basant sur les vœux formulés en 2023 par 917.000 étudiants, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche a pu établir un classement des licences les plus convoitées sur Parcoursup. Voici le top 20.

La licence la plus convoitée arrive loin devant les autres. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche a publié en mai dernier le détail des différents vœux formulés parmi la quarantaine de propositions disponibles sur Parcoursup offertes aux étudiants français.

Cette analyse permet ainsi d’avoir un baromètre des licences les plus demandées et est riche d'enseignements à l’heure où les candidats sont justement invités à faire leurs choix d’orientation et saisir leurs vœux via la plate-forme, du 17 janvier au 14 mars 2024.

DROIT, PSYCHO, STAPS...

1. Droit (308.613.vœux)



2. Psychologie (139.496.voeux)



3. STAPS (132.577 voeux)



4. Économie et gestion (126.369 voeux)



5. Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER) (94.080 voeux)



6. Mathématiques (81.652 voeux)



7. Langues étrangères appliquées (81.105 voeux)



8. Histoire (79.175 voeux)



9. License Accès Santé (LAS) - Sciences de la vie (75.374 voeux)



10. Administration économique et sociale (59.885 voeux)



11. Sciences de la vie (54.379 voeux)



12. Lettres (47.827 voeux)



13. LAS - Sciences pour la santé (41.131 voeux)



14. LAS - Psychologie (39.268 voeux)



15. LAS - STAPS (38.114 voeux)



16. Science politique (36.926 voeux)



17. Informatique (36.734 voeux)



18. Sociologie (32.771 voeux)



19. Gestion (32.584 voeux)



20. Économie (31.517 voeux)

La licence de droit arrive largement en tête de ce classement car elle permet d’accéder à terme à divers métiers dans le secteur institutionnel, de la justice, du journalisme ou d'intégrer Sciences-Po.

70% des étudiants s'orientent vers une licence

La licence demeure la filière la plus demandée pour les bacheliers souhaitant poursuivre leur formation dans l’enseignement supérieur. L’an dernier, 70% des étudiants français ont en effet fait un vœu en licence sur Parcoursup. Pour rappel, cette dernière est une formation permettant de se former en trois ans dans un domaine via des cours dispensés à l’université avant de se spécialiser en master.

Elle est largement plébiscitée pour son coût bas fixé à 170 euros en moyenne par an et son caractère ouvert en cas d’obtention du baccalauréat, à l’exception des licences les plus demandées soumises à des sélections.