Sondage : 37% des Français pensent que les agriculteurs ont gagné leur bras de fer avec le gouvernement

Selon un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce vendredi 2 février, 37% des Français pensent que les agriculteurs ont gagné leur combat avec le gouvernement, tandis que 34% estiment qu'ils l'ont perdu.

Un avis très divisé. Alors que la gronde des agriculteurs semble prendre fin, 37% des sondés par l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD ont estimé qu’ils avaient gagné leur bras de fer face au gouvernement. 34% ont quant à eux déterminé qu’ils avaient perdu et 29% ne se sont pas prononcés.

Dans le détail, les hommes sont plus convaincus que les agriculteurs ont réussi à se faire entendre puisque 39% d’entre eux ont voté en leur faveur. Chez les femmes sondées, 34% sont du même avis.

© Institut CSA

L’écart est similaire selon les âges. Les sondés de 50 ans et plus ont également voté à hauteur de 39% en faveur des agriculteurs, contre 34% chez les sondés de moins de 35 ans. Néanmoins, 36% ont estimé qu’ils n’avaient pas gagné leur bras de fer avec le gouvernement et 30% ne se sont pas prononcés.

Les classes sociales mitigées

Néanmoins, cet écart se creuse un peu plus en fonction de classes sociales. 42% des CSP+ sont convaincus que les agriculteurs ont gagné, contre 31% pour les CSP- et 37% chez les sondés inactifs.

Les avis sont également mitigés selon le lieu d’habitation. 43% des sondés franciliens sont d’avis que les agriculteurs ont gagné contre le gouvernement, 32% pensent l’inverse et 25% ne se sont pas prononcés.

À l’inverse, en Province cet avis est très partagé, 35% ont voté pour «gagné», 34% pour «perdu» et 31% n’ont pas donné leur avis.

Les partis politiques en accord

Du côté des proximités politiques, les résultats sont légèrement plus homogènes. En effet, chez les sondés proches d’Europe Écologie - Les Verts, 27% d’entre eux pensent que les agriculteurs ont gagné, contre 29% pour les sondés proches du Rassemblement national.

© Institut CSA

Pour les partisans de la France insoumise, 40% ont voté «gagné», 42% pour «perdu» et 18% ne se sont pas prononcés. Plus à droite, pour les sondés qui votent pour Les Républicains, 38% ont voté «gagné», 39% pour «perdu» et 23% n’ont pas émis un avis.

Néanmoins, au centre, chez les sondés proches de Renaissance, l’écart est beaucoup plus conséquent. 64% ont voté en faveur des agriculteurs, 13% à l’égard du gouvernement et 23% ne se sont pas prononcés.

*Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, du 1er au 2 février, auprès d’un échantillon représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.