Alain Finkielkraut : «LFI se déchaîne sur Israël aujourd’hui avec une virulence inouïe» 

Le philosophe et écrivain Alain Finkielkraut, invité du Grand Rendez-Vous CNEWS et Europe 1, a justifié ce dimanche les raisons motivant le souhait de certaines familles, qu'aucun représentant LFI ne soit présent lors d'une cérémonie d’hommage nationale aux victimes du Hamas prévue le 7 février aux Invalides.

Lors du Grand Rendez-Vous, Alain Finkielkraut a évoqué la cérémonie d’hommage national aux 42 Français décédés lors des attaques du Hamas dans la bande de Gaza, qui se tiendra très exactement quatre mois après les attaques du 7 octobre, le 7 février prochain, aux Invalides (Paris).

Le philosophe et écrivain est notamment revenu sur le souhait de certains proches des victimes, qui réclament qu'aucun représentant de la France insoumise ne soit présent lors de cette cérémonie, «Je le comprends, puisque la France insoumise a refusé de qualifier le Hamas de groupe terroriste», a-t-il déclaré, avant de dénoncer «une condamnation disons très “feutrée” du pogrom [massacre et pillage des Juifs, n.d.l.r] du 7 octobre, qui n’est pas nommée pogrom». Alain Finkielkraut a notamment rappelé, que dans le «même temps», LFI avait fait part d’une «dénonciation du “génocide à Gaza”».

L’invité de Sonia Mabrouk a poursuivi : «Jean-Luc Mélenchon est allé assister à une audience de la Cour de justice avec Jeremy Corbyn», ancien dirigeant du Parti travailliste britannique, et ancien adversaire politique de l’ex-Première ministre Theresa May, lequel Jeremy Corbyn est souvent décrié pour des positions frôlant l’antisémitisme. En 2022, une polémique avait d'ailleurs éclaté après que deux candidates issues de la France insoumise – Danielle Simonnet et Danièle Obono – l’avaient invité. «Jeremy Corbyn a quand-même laissé prospérer l’antisémitisme dans le parti travailliste», s’est indigné Alain Finkielkraut.

Avant de reprendre : «Jean-Luc Mélenchon a déclaré, à l’époque, que Jeremy Corbyn cédait aux oukases de Benjamin Netanyahou et du grand rabbin d’Angleterre et que lui, ne se laissera jamais faire par le Crif», structure autoformée pour représenter et défendre la communauté juive auprès des pouvoirs publics. «Il y a déjà quelques années, quand on lui parlait de communautarisme, Jean-Luc Mélenchon dénonçait le Conseil représentatif des Institutions Juives de France».

«Jean-Luc Mélenchon spécule sur le changement démographique»

Alain Finkielkraut est enfin revenu sur l’électorat de Jean-Luc Mélenchon et des autres Insoumis. «LFI a fait carton plein en Seine-Saint-Denis et Jean-Luc Mélenchon s’est constitué un électorat. Il pense que cet électorat va grandir grâce à l’immigration et il spécule sur le changement démographique pour arriver un jour au pouvoir», a-t-il estimé.

Selon le philosophe, le leader de la France insoumise «s’aligne sur ce qu’il croit être la judéophobie des quartiers qu’on appelle populaires». Des agissements relevant, toujours selon lui, «d’un calcul absolument effrayant».

«La France insoumise se déchaîne aujourd’hui contre Israël avec une virulence inouïe», a-t-il fini par lancer, pour résumer son argumentaire.