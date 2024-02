Météo : neige, vent, pluie... Les perturbations de retour cette semaine ?

Après une longue accalmie due à la persistance des conditions anticycloniques en France, les perturbations devraient être de retour dès le milieu de cette semaine. En cause, plusieurs dépressions s’approchant de notre pays, pouvant engendrer de fortes rafales, de la pluie et de la neige.

À l'heure où la douceur se poursuit dans l'Hexagone, un courant océanique s'approche à grands pas de la France et s'apprête à prendre le relais. Si le temps était, jusque-là, calme et que les températures étaient considérées comme printanières, les perturbations risquent d'être de retour cette semaine.

Les précipitations, sous forme de pluie, devraient toucher la moitié nord de la France durant la journée du 7 février. En cause, une dépression qui devrait s’installer sur l’Hexagone. Une perturbation pluvieuse qui devrait concerner la quasi-totalité du territoire dont la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, l’Île-de-France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire, les Pays-de-la-Loire et la Nouvelle-Aquitaine.

En soirée, ces perturbations, qui devraient se poursuivre dans le nord du pays, vont progressivement toucher les régions du sud-ouest, comme l'Auvergne-Rhône-Alpes. L'épisode pluvieux devrait rester en place durant la journée du 8 février.

Durant toute la semaine, les dépressions devraient s’enchaîner. La plus intéressante et marquante devrait être celle du 9 février, qui devrait se placer vers les îles britanniques et impacter notre pays. Ce jour-là, les précipitations, toujours sous forme de pluie, devraient concerner toute la France, du nord au sud.

Hormis ces précipitations, la journée du vendredi 9 février promet d'être «venteuse». Les rafales, comprises entre 60 et 80 km/h, devraient concerner Laval, Nantes, Angers, Le Mans, Blois, Rouen, Le Havre, Paris et sa petite couronne et jusqu'à Lille. Autrement dit, la majorité de la moitié nord serait concernée par cet épisode venteux.

Ailleurs, Météo-France prévoit le retour de la neige à haute altitude vendredi. De ce fait, tout au long de la journée, les Pyrénées, le Massif Central et les Alpes devraient enregistrer des flocons, dont la quantité est incertaine à l’heure actuelle.

Du côté des températures, Météo-France estime qu'«il est probable qu'à partir du week-end prochain la température baisse». Par conséquent, «les chutes de neige pourraient alors concerner des altitudes moins élevées, voire d'autres massifs», a ajouté le service météorologique.