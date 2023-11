Météo : la neige va-t-elle tomber en Île-de-France cette semaine ?

Avec l’entrée de l’hiver météorologique, vendredi 1er décembre, les températures vont continuer à chuter. Un front neigeux va prendre la direction du nord-est de la France. Il devrait ainsi toucher une grande partie de la moitié nord, dont l’Île-de-France.

L’hiver arrive. À compter de ce vendredi 1er décembre, les températures vont chuter dans l’Hexagone. La baisse du mercure doit plutôt concerner le nord-est du pays où les maximales ne devraient pas dépasser les 3 °C. Mais avec une fraîcheur en provenance d’Allemagne et de Belgique, un front neigeux devrait traverser une grande partie de la moitié nord.

Contacté par CNEWS, Météo-France n’a dans ce contexte pas exclu la possibilité qu'il y ait des flocons en Île-de-France. «À un moment donné, il y aura possiblement un passage de précipitations, qui se fera sous forme de neige», a indiqué le service météorologique notant que les détails sur la quantité de neige, sa durée ou encore sa ténacité au sol ne sont pour l’heure pas connus.

«Il y a également un risque (de neige) sur la Normandie, sur le Centre et sur la Bourgogne», a ajouté Météo-France. De ce fait, en Île-de-France, la neige serait attendue principalement à Paris, à Montreuil (Seine-Saint-Denis), à Créteil (Val-de-Marne), à Antony, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) et jusqu’à Versailles et Rambouillet (Yvelines).

Le front neigeux devrait traverser une grande partie de la moitié nord durant la journée du 1er décembre. © Ventusky

Sur l’extrême nord-est, ce sont principalement les villes de Strasbourg (Bas-Rhin), Colmar (Bas-Rhin), Metz (Moselle), Nancy (Meurthe-et-Moselle) et jusqu’à Mulhouse (Haut-Rhin) et Montbéliard (Doubs) qui devraient être touchées par les flocons.

Du côté des températures, les maximales ne devraient pas dépasser les 8 °C dans la moitié nord et les 17 °C dans la moitié sud vendredi. Ainsi, on devrait enregistrer -2 °C à Chaumont, -1 °C à Metz et à Strasbourg, 0 °C à Paris et à Reims, 1 °C à Lille et 2 °C à Rouen.

Pour expliquer cette chute du mercure durant la journée du 1er décembre, Météo-France a précisé que «les vents vont rebasculer au secteur nord et vont aspirer de l’air froid qui sera directement disponible sur le nord de l’Europe et sur les îles britanniques».