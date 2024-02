CAF : voici pourquoi le virement a baissé sur votre compte ce lundi 5 février

Le montant des prestations sociales versées mensuellement par la Caisse d’allocations familiales (CAF) est susceptible d’avoir évolué, parfois à la baisse, ce lundi 5 février par rapport à janvier dernier. Quelles sont les raisons de ce changement ?

Tous les 5 du mois, les bénéficiaires de la CAF reçoivent leurs allocations. Mais à cause du passage à la nouvelle année et du recalcul des conditions de ressources, le montant est susceptible d’avoir été modifié au mois de février.

Pour certains bénéficiaires des prestations sociales de la CAF, le virement bancaire de ce lundi 5 février a changé. Cela s’explique d’abord parce que le versement des nouveaux droits des allocataires a eu lieu en février, correspondant aux revenus perçus pour le mois de janvier.

Pour la nouvelle année, les prestations ont été mises à jour selon les conditions de ressources d’il y a deux ans. L’organisme de droit privé se base sur les revenus nets catégoriels de 2022 pour les droits de 2024. Jusqu’au mois de janvier 2024, c’étaient les ressources de 2021 qui étaient prises en compte.

Chaque automne, la CAF «récupère auprès des impôts [les] ressources de l’année N-2 pour le renouvellement des droits ou les calculs des nouveaux droits», est-il indiqué sur le site internet de l’organisme.

Les facteurs du changement disponibles en ligne

Pour vérifier une susceptible différence entre les ressources annuelles de 2021 et de 2022, les bénéficiaires des aides sociales peuvent se rendre sur le site Caf.fr. Dans l’onglet «Mon Compte», puis «Mes Ressources», les allocataires peuvent faire un état des lieux de leurs salaires, de leurs autres revenus et de leurs charges déductibles, recensés pour chaque adulte du foyer. Les ressources doivent théoriquement correspondre aux revenus qui figurent sur l’avis d’imposition de 2023, qui porte sur les revenus de 2022.

Si les montants ont significativement évolué entre 2021 et 2022, à la hausse ou à la baisse, cela peut influencer le montant des prestations et avoir un impact significatif sur les allocations et autres primes de la CAF.

Pour rappel, l’organisme de droit privé a prévenu sur son site que «le versement effectif sur le compte des allocataires varie en fonction de chaque établissement bancaire. [Le] compte peut être crédité jusqu’à trois jours après», le 5 du mois.