Education nationale : les enseignants à nouveau dans la rue ce mardi pour une 2e journée de grève

Ce mardi, pour la deuxième fois en moins d’une semaine, les enseignants vont se mettre en grève après l’appel de trois syndicats. Comme jeudi dernier, ils souhaitent défendre leur salaire mais aussi dénoncer la politique éducative au collège.

Une nouvelle semaine décisive pour Amélie Oudéa-Castéra ? Déjà dans la polémique avec ses propos relançant le débat sur l’école publique en France, la nouvelle ministre de l’Education va devoir gérer la colère des enseignants, qui défendent leur salaire et s’opposent à la politique éducative du collège.

Ce mardi, quelques jours après une première journée de grève, les enseignants se mobilisent une nouvelle fois et répondent à l’appel des syndicats Snes-FSU, CGT et SUD. Jeudi dernier déjà, ils sont descendus dans la rue pour exprimer leurs inquiétudes concernant l’Education nationale. Lors de la première journée de grève, un enseignant sur cinq était mobilisé, selon le Snes-FSU.

Après la grève «réussie de jeudi», le Snes-FSU «appelle à poursuivre et à amplifier l'action pour nos salaires et contre le choc des savoirs» avec une nouvelle grève mardi, dans un message sur X (ex-Twitter).

Communiqué intersyndical #EducationEnColère



Pour gagner, on continue : en #Grève6Février !



Le @SNESFSU, la @cgt_educ et @SUD_education appellent à poursuivre et amplifier rapidement la mobilisation pour nos salaires et pour l’abandon des contre-réformeshttps://t.co/zWxWtWGloM pic.twitter.com/Kp3jLk8Bh2

