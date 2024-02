Chèque énergie : comment va fonctionner le système de réclamation

Le chèque énergie est une aide versée à plus de cinq millions de ménages qui ont besoin d'aide pour payer les factures d'énergie de leur logement. Cette année, un système pour le réclamer va être mis en place par l'État, à cause d'un couac créé par l'arrêt de la taxe d'habitation.

Une démarche de plus en vue. Alors que le chèque énergie a été au cœur d'une polémique après la publication d'un communiqué qui accusait le gouvernement d'envisager «d’exclure potentiellement près d’un million de bénéficiaires du chèque énergie alors qu’ils remplissent les critères pour l’obtenir», Bruno Le Maire a répondu qu'il n'y aurait «aucun perdant», et que tous les bénéfiaciaires recevraient leurs aides, ce lundi sur le plateau de C à Vous, sur France 5.

Chaque année le chèque énergie est versé à quelque 5,6 millions de ménages modestes afin de les aider à payer leurs factures d'électricité et de gaz. Cette année, certains pourraient ne pas le recevoir à cause la disparition de la taxe d'habitation qui ne permet pas au gouvernement d'«identifier les occupants d'un même foyer», explique le communiqué des associations. Pour remédier à ce problème, Bercy a annoncé sa solution.

UN GUICHET DE Réclamation

Face à l'inquiétude de certains, Bruno Le Maire a annoncé son plan : «Je veux dire à toutes les associations que j'ai entendu leurs inquiétudes(...) Nous allons remédier à cette situation : il y aura un système de réclamation», a-t-il expliqué. Seuls les nouveaux bénéficiaires seront concernés par ce couac.

Un guichet pour demander son chèque va être mis en place. Une personne éligible, mais qui n'a pas reçu de chèque devra donc se tourner vers ce guichet. Il devrait être ouvert aux alentours du 15 mai, à la fin de la campagne d'envoi des chèques qui commencera début avril.

Pour savoir si vous êtes éligible et le montant du chèque que vous pourriez recevoir, Bercy met à votre disposition un simulateur disponible ICI.