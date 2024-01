Chèque énergie : montant, bénéficiaires, délai de validité... Tout ce qu'il faut savoir pour 2024

Le chèque énergie est une aide financière fournie par l’État pour aider les familles les plus modestes à payer leurs factures d’énergie, ou à effectuer certains travaux de rénovation énergétique dans leur logement. Voici quelles sont les conditions pour en bénéficier et comment l'utiliser.

Qui peut bénéficier du chèque énergie ?

Selon votre situation, vous pouvez bénéficier d’un chèque énergie en tant que propriétaire ou locataire, et son montant varie de 48 à 277 euros, en fonction de la composition de votre foyer et de vos revenus. Dans le détail, vous devez dans un premier temps déterminer la composition de votre foyer exprimée en «unité de consommation (UC)», puis connaître votre revenu fiscal de référence (RFR), et enfin diviser ce RFR par votre nombre d’UC. Si le résultat est inférieur à 11.000 euros par UC, votre foyer peut recevoir le chèque énergie.

Que peut-on faire avec le chèque énergie ?

Le chèque énergie vous aide à payer les dépenses suivantes : les factures d'énergie et achat de combustible (électricité, gaz naturel ou pétrole liquéfié, fioul domestique, bois, biomasse ou autres combustibles pour l'alimentation du chauffage ou production d'eau chaude), ou encore les charges d'énergie incluses dans votre redevance si vous êtes logé dans un logement-foyer, ou en établissement (Ehpad ou EHPA), résidence autonomie, établissement ou unité de soins de longue durée (ESLD ou USLD).

Il permet enfin d'aider à réaliser les travaux ou dépenses énergétiques pour votre logement correspondant à ceux éligibles à l'aide MaPrimeRénov' (par exemple : achat d'une pompe à chaleur, isolation des murs par l'extérieur ou l'intérieur...).

Comment bénéficier du chèque énergie ?

Vous n'avez aucune démarche à faire. En effet, l'administration fiscale se charge de fixer la liste des personnes remplissant les conditions d'attribution. Cette liste est transmise à l'Agence de services et de paiement (ASP), et c'est cette agence qui adresse ensuite le chèque énergie par courrier aux personnes concernées. Un simulateur en ligne est disponible afin de savoir si vous êtes concerné par cette aide sociale.

Quand sera-t-il envoyé et combien de temps est-il valable ?

Le chèque énergie est envoyé par courrier une fois par an à votre domicile (logement ou résidence en logement-foyer ou établissement). L'envoi se fait au mois d'avril et le chèque est valable jusqu'au 31 mars de l'année suivant son émission. Sa date de validité est inscrite sur le chèque.

Comment payer ses factures avec le chèque énergie ?

Le chèque énergie n'est pas un chèque bancaire, il n'est donc pas encaissable auprès d'une banque. Pour payer vos factures avec votre chèque énergie, rien de plus simple : vous pouvez payer en ligne sur le site du chèque énergie en saisissant votre numéro de chèque, le code à gratter, ainsi que vos références client, ou alors vous pouvez envoyer votre chèque énergie par courrier simple à votre fournisseur. Vous devez alors joindre une copie d'une facture récente ou d'un échéancier faisant apparaître vos références client.

Par ailleurs, vous pouvez également demander que votre chèque énergie soit directement déduit de votre facture par votre fournisseur. Soit en ligne sur le site du chèque énergie, soit en cochant la case rouge sur votre chèque énergie, avant de renvoyer votre chèque par courrier simple à votre fournisseur. Vous n'aurez plus de démarche à réaliser les années suivantes pour utiliser votre chèque énergie sur ce même contrat si vous avez toujours droit au chèque. Si le montant de votre chèque est supérieur à votre prochaine facture, le restant du montant du chèque sera automatiquement déduit des factures suivantes.

Enfin, il est bon de noter que le chèque énergie est cumulable avec l'aide MaPrimeRénov’, et que tous les travaux de rénovation doivent impérativement être réalisés par un professionnel reconnu garant de l'environnement (RGE).