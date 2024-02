Raël : clonage de bébé, extraterrestre… Ces 5 choses à savoir sur la vie du gourou

Claude Vorilhon, plus connu sous le nom de «Raël», est à la tête du mouvement raëlien depuis 1974. Un mouvement sectaire plein de secrets au cœur d’une série documentaire disponible à partir du 7 février. Voici 5 choses à savoir sur ce gourou.

Un personnage mystérieux et à l’origine de l’un des plus grands mouvements sectaires au monde. Claude Vorilhon, également connu sous le nom de «Raël», a longtemps été sous le feu des projecteurs et le sera de nouveau, avec la sortie de «Raël, le prophète des extraterrestres», une série documentaire diffusée sur Netflix à partir du 7 février.

Un grand amateur d’automobiles

Natif de Vichy, Claude Vorilhon a connu de multiples carrières avant de devenir le leader du mouvement raëlien. Après une courte carrière dans la chanson, «Raël» s’est mis au journalisme automobile, sa grande passion, en lançant un magazine dédié au sport automobile en 1971. Vingt ans plus tard, alors que le mouvement raëlien est bien lancé, il passe aux commandes de nombreux véhicules et participe à de nombreuses courses d’endurance sans grand succès, malgré sa passion pour les voitures.

Un mouvement raëlien fondé par une rencontre avec des extraterrestres

Le mouvement raëlien a été fondé grâce à une rencontre du troisième type par Claude Vorilhon, le 13 décembre 1973. Alors qu’il se promenait, il aurait aperçu une soucoupe volante d’où serait sorti un extraterrestre lui parlant en français et lui donnant la mission d’un prophète : répandre un message à tous les humains, leur expliquant qu’ils ont été créés par des extraterrestres bénéficiant d’une avance scientifique importante, les Elohim.

Un clonage de bébé jamais prouvé

Cette avancée scientifique a été mise en avant par la secte durant des années, notamment au début des années 2000 lorsque le mouvement raëlien a annoncé la naissance d’un premier clone humain, le 26 décembre 2002. Brigitte Boisselier, scientifique française membre de la secte, avait déclaré qu’un bébé avait été mis au monde par ce procédé grâce aux moyens de la société raëlienne Clonaid, sans donner d’explications scientifique. À ce jour, aucune confirmation n’a pu être effectuée.

Des «anges» dédiés aux faveurs sexuelles de Raël

Défini comme une secte depuis 1995, le mouvement raëlien est souvent accusé de cacher des agressions sexuelles et des viols. Au sein du mouvement, certaines femmes, nommées les «anges», n’ont qu’une mission : entretenir des relations sexuelles avec Raël. Selon un adepte, elles doivent également signer un contrat dans lequel elles doivent, entre autres, ne jamais refuser une avance sexuelle du gourou.

Un gourou en exil au Japon

Ce gourou, âgé de 77 ans, vit désormais Japon, après avoir vécu au Canada en tentant d’exporter le mouvement raëlien, sans grand succès. En revanche, son mouvement semble s’installer lentement et sûrement au pays du Soleil levant, où il vivrait avec deux femmes.