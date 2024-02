Voici les 10 femmes les plus riches de France

Avec une fortune estimée à 80 milliards d'euros, la femme la plus riche du monde est française. Voici le top 10 des femmes avec les plus grosses fortunes de France.

Des sommes folles. La femme la plus riche du monde est française, avec une fortune estimée à plus de 80 milliards d'euros. Elle n'est pas la seule milliardaire du pays. Voici les dix femmes qui possèdent les plus grosses fortunes de France.

Evelyne Gomez : 1,75 milliard d'euros

Evelyne Gomez et son mari, Roland, sont les fondateurs et dirigeants de Proman, une entreprise spécialisée dans le travail temporaire et les ressources humaines. Créée en 1990 à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence), elle est, aujourd'hui, le quatrième acteur du secteur en Europe.

Marie-Jeanne Meyer : 1,9 milliard d'euros

Marie-Jeanne Meyer est l'une des sœurs de Robert Louis-Dreyfus. Avec ses enfants, elle a créé la société Florac. C'est un fonds qui fait fructifier le patrimoine familial en misant sur des sociétés prometteuses tant en Europe qu’aux Etats-Unis, rapporte Capital.

Ariane de Rothschild : 2,29 MILLIARDS d'euros

On passe la barre des deux milliards d'euros avec Ariane de Rothschild, l’épouse de Benjamin de Rothschild qui a hérité du groupe Edmond de Rothschild, un important gestionnaire d'actifs franco-suisse. Banquière expérimentée passée par la Société Générale puis par l'assureur américain AIG, elle est devenue présidente directrice générale du groupe en 2023.

Ginette Moulin : 4,21 MILLIARDS D'EUROS

Ginette Moulin se classe à la sixième position avec une fortune estimée à plus de quatre milliards d'euros. Elle est la principale actionnaire du groupe Galeries Lafayette spécialisé dans le prêt-à-porter, après avoir racheté 100% des parts des magasins en 2013.

Sophie Bellon : 4,63 milliards d'euros

Âgée de 62 ans, Sophie Bellon est à la tête de l'entreprise Sodexo qui est une multinationale française spécialisée dans la sous-traitance de services. Créée par son père en 1966, Sophie Bellon reprend les rênes en 2021 et a, aujourd'hui, une fortune estimée à 4,63 milliards d'euros.

Anne Beaufour : 5,13 milliards d'euros

Anne Beaufour est l'héritière de l'entreprise, Ipsen, fondée par son père en 1929. C'est un groupe biopharmaceutique français, spécialisé en oncologie, en neurosciences, dans les maladies rares et la santé familiale. Avec son frère Henri, elle est à la tête d'une fortune de plus de cinq milliards d'euros.

Marie-Christine Coisne-Roquette : 7,18 milliards d'euros

Marie-Christine Coisne-Roquette est la présidente du groupe Sonepar, numéro un mondial dans la distribution de matériel électrique depuis 2002. Capital estime sa fortune à plus de sept milliards d'euros.

Margarita Louis-Dreyfus : 7,71 milliards d'euros

Âgée de 62 ans, Margarita Louis-Dreyfus est la veuve du milliardaire Robert-Louis Dreyfus. Elle a épousé l'homme d'affaires en 1992 avec qui elle a eu trois enfants. Au décès de Robert, elle se retrouve à la tête de Louis Dreyfus Company. Elle est notamment connue pour avoir été présidente de l'Olympique de Marseille de 2009 à 2016.

Marie-Hélène Habert-Dassault : 31,98 milliards d'euros

À la deuxième place du classement, nous retrouvons Marie-Hélène Habert-Dassault et la famille Dassault avec une fortune estimée à quasiment 32 milliards d'euros. Depuis 1998, la fille de Serge Dassault est directrice de la Communication et du Mécénat du Groupe Dassault. Ce groupe est, aujourd'hui, basés vers deux branches principales : Dassault Aviation et Dassault Systèmes.

Françoise Bettencourt Meyers : 80,89 milliards d'euros

Françoise Bettencourt Meyers est la femme la plus riche du monde avec une fortune estimée à plus de 80 milliards d'euros. Elle a hérité de l'entreprise familiale «L'Oréal» à la mort de sa mère Lilliane en 2017. Écrivaine, Françoise Bettencourt Meyers, a notamment publié le livre «L'audition pour les nuls» en 2017.

La femme la plus riche du monde est donc française et elle possède encore une confortable avance, d'une vingtaine de milliards d'euros, sur sa dauphine américaine Julia Koch.