Donald Trump : à combien la richesse de l'ancien président américain est-elle estimée ?

Alors que la justice pourrait saisir les biens de Donald Trump, pour garantir le paiement de son amende de 454 millions de dollars pour fraude, la fortune de l’ancien président américain est au cœur de toutes les interrogations ? À combien s’élèverait-elle ?

Donald Trump est au cœur d'une tourmente financière. La richesse réelle de l’ancien président des États-Unis interroge, après l’amende de 454 millions de dollars (environ 418 millions d'euros) dont il a écopé pour fraude financière. Une somme qu'il ne pourrait pas régler dans un premier temps. Ses biens pourraient donc être saisis pour garantir le règlement de cette sanction financière.

Lorsqu’il s’agit de la fortune de l’homme d’affaire, les versions diffèrent. Spécialisée dans l’économie, la chaîne américaine Bloomberg l’estime à 3,1 milliards de dollars, tandis que le magazine Forbes la situe à 2,6 milliards de dollars.

Selon les estimations de ce dernier en septembre 2023, les principales sources de richesse de Donald Trump proviendraient de son patrimoine immobilier à New York, de ses clubs de golf, de ses centres de villégiature, ainsi que d'environ 600 millions de dollars en espèces et en biens personnels.

Un pic de richesse avant sa présidence

Forbes a également noté que la valeur nette de l’ancien président américain a atteint un sommet culminant à 4,5 milliards de dollars en 2015, soit l’année précédant son élection à la Maison Blanche.

Ensuite, elle aurait baissé ou stagné chaque année pendant et après son mandat, à l'exception d'un bond à 3,2 milliards de dollars en 2022. De son côté, Bloomberg a observé en 2019 un pic similaire à celui précédant l'élection de 2016, soulignant toutefois une hausse moins importante.

En 2021, les deux journaux ont estimé sa fortune à peu près à la même valeur nette, soit environ 2,4 milliards de dollars.

Mais l’an dernier, Donald Trump a disparu de la liste Forbes 400, qui recueille les personnalités les plus riches des États-Unis. Et pour cause, sa plate-forme Truth Social et ses biens immobiliers ont perdu de leur valeur.

En 2024, la fortune de l’ancien président est mise à rude épreuve avec un total de 454 millions de dollars d’amende à régler, parmi lesquels figurent 354 millions, plus 100 millions d'intérêts.

Ses avocats ont déclaré dans un document judiciaire publié par la section d'appel de la Cour suprême de New York, que l’ancien président ne pouvait apporter la garantie de pouvoir payer cette amende.

Donald Trump a jusqu’au lundi 25 mars pour déposer le montant total de l’amende sur un fonds bloqué, ou obtenir la caution d’un tiers pour garantir le montant total, à moins que la cour d’appel n’accepte d’annuler le jugement, ou ne l’autorise à verser une somme moins importante.