Remaniement : qui est Nicole Belloubet , pressentie à l'Education pour remplacer Amélie Oudéa-Castéra ?

Après des jours de tergiversations, la fin du casting gouvernemental devrait avoir lieu ce jeudi. Menacée depuis sa nomination rue de Grenelle, Amélie Oudéa-Castéra pourrait être remplacée par l’ancienne garde des Sceaux Nicole Belloubet.

Qui pour occuper le poste de ministre de l’Education nationale ? Engluée dans de multiples polémiques depuis sa nomination rue de Grenelle, Amélie Oudéa-Castéra apparaît plus que jamais sur la sellette.

Le casse-tête s'éternise mais des noms émergent selon plusieurs sources au sein de l’exécutif. Nicole Belloubet en tête. Âgée de 68 ans, rectrice des académies de Limoges et Toulouse - entre 1997 et 2005 -, la docteure en droit public, mère de trois enfants, est une politique aguerrie.

Au journal Libération, en 2013, elle expliquait «avoir trois vies» : universitaire, mère et élue. Issue des rangs du Parti socialiste, elle a notamment été ancienne adjointe au maire de Toulouse (2008-2010) et ministre de la Justice dans les gouvernements d’Edouard Philippe (2017-2020).

Mouvement du personnel pénitentiaire en 2018, affaire Benalla, révélation d'une note confidentielle dans laquelle son ministère menace de supprimer des postes de juges d'instruction, affaire Mila... son passage à la Chancellerie a été marqué par plusieurs faits marquants.

ISSUE DES RANGS DU PARTI SOCIALISTE

Nicole Belloubet a également été première femme professeur de droit nommée membre du Conseil constitutionnel (2013-2017) - septième femme membre de l’institution.

Ce jeudi, elle fait office de favorite pour succéder à Amélie Oudéa-Castéra alors que François Bayrou, longtemps annoncé pour occuper ce poste, a indiqué qu'il n'entrerait finalement pas au gouvernement.

«Il y avait deux domaines qui me paraissaient mériter un engagement plein : le ministère de l’Éducation, qui connaît aujourd’hui une crise de confiance qui vient de loin et que je croyais que l’on pouvait corriger. Mais de nombreuses discussions m’ont fait conclure à une différence d’approche sur la méthode à suivre qui me paraît rédhibitoire», a-t-il affirmé.

Critique à l’égard du président de la République concernant le traitement de son parti, le maire de Pau a répété, sur Franceinfo jeudi matin, que le Modem restait toutefois un membre «à part entière» de la majorité pour «reconstruire le pays».