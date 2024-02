Plainte en ligne : le service sera étendu à toute la France dès l'été prochain

En visite à Bordeaux ce vendredi 9 février, Emmanuel Macron a annoncé la généralisation de la plainte en ligne à l'ensemble du pays dès cet été.

Le dépôt de plainte en ligne ne sera bientôt plus l'apanage des Girondins. En déplacement à Bordeaux ce vendredi 9 février, Emmanuel Macron a annoncé que ce dispositif, expérimenté en Gironde depuis le mois de décembre, sera étendu à l'ensemble du territoire français dès l'été prochain.

Annoncée dès 2021 par le président de la République, la plainte en ligne permet «de porter plainte depuis chez soi, à toute heure» a rappelé Emmanuel Macron ce vendredi, après avoir assisté à une démonstration à l'hôtel de de police de Bordeaux.

2 millions de plaintes éligibles par an

Ce service ne concerne toutefois que certaines affaires simples, les atteintes aux biens telles que les vols, le vandalisme, l'abus de confiance ou encore l'escroquerie, y compris sur Internet. Il n'est par ailleurs ouvert que pour les plaintes déposées contre X, c'est-à-dire quand l'auteur n'a pas été identifié.

D'après Emmanuel Macron, «sur trois millions et demi de plaintes par an, deux millions de plaintes sont éligibles à cette procédure simplifiée». «Ceci se fait en pleine sécurité, en plein respect évidemment de la confidentialité et va nous permettre de beaucoup mieux organiser les choses et donc d'avoir encore plus de fonctionnaires de police et de gendarmes sur le terrain», a-t-il ajouté.

La visioplainte qui, comme son nom l'indique, permet de porter plainte par visioconférence, sera elle aussi généralisée à tout le territoire cet été. Actuellement elle n'est disponible que dans quelques départements, notamment la Sarthe.