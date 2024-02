«Ce qui se passe à Mayotte risque de toucher demain la France» : Eric Ciotti plaide pour une suppression du droit du sol partout sur le territoire

Le président des Républicains Éric Ciotti a réagi à la situation à Mayotte, à l’occasion de la visite sur le territoire du ministre de l’intérieur Gérald Darmanin, qui vient d’annoncer ce dimanche 11 février une révision du droit du sol, en vue de le supprimer.

«Partout sur le territoire national nous devons supprimer le droit du sol !», a déclaré Éric Ciotti dimanche 11 février sur X, alors que Gérald Darmanin est en déplacement à Mayotte.

Ce qui se passe à Mayotte risque de toucher demain la France métropolitaine.





Partout sur le territoire national nous devons supprimer le droit du sol ! — Eric Ciotti (@ECiotti) February 11, 2024

Catégorique, le président du parti Les Républicains craint que la situation actuelle sur le territoire ne «risque de toucher la France métropolitaine», peut-on lire dans son tweet.

Accompagné de la nouvelle ministre des Outre-mer, Marie Guévenoux, le ministre de l’Intérieur a annoncé que l’exécutif mettrait fin au droit du sol dans l’archipel.

«Nous allons prendre une décision radicale, qui est l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte dans une révision constitutionnelle que choisira le président de la République», a-t-il déclaré. «Il ne sera plus possible de devenir Français si on n'est pas soi-même enfant de parent Français», a-t-il poursuivi.

Couper l'attractivité de Mayotte

Cette décision fait suite à une crise sociale d’envergure sur le territoire mahorais, marquée par de fortes protestations contre l’insécurité et l’immigration.

Gérald Darmanin a ainsi expliqué que l’abrogation du droit du sol «coupera littéralement l'attractivité» que peut avoir l'archipel mahorais, notamment pour les migrants venus des Comores voisines. «C'est une mesure extrêmement forte, nette, radicale», a t-il estimé.

«Puisque nous aurons beaucoup moins de titres de séjours et que nous n'aurons plus la possibilité d'être Français lorsque l'on vient à Mayotte, les visas territorialisés n'ont plus lieu d'être», a-t-il poursuivi.

La suppression des titres de séjour territorialisés devrait être actée dans un projet de loi Mayotte qui sera étudié à l'Assemblée nationale «dans les semaines qui viennent», selon le ministre.