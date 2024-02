Casino : le tribunal de commerce de Paris rendra son jugement sur l'avenir de l'enseigne le 26 février

L’enseigne de distribution Casino, en proie à de graves difficultés financières depuis plusieurs mois, devrait être fixée sur son avenir le 26 février prochain, a annoncé le tribunal de commerce de Paris ce lundi 12 février.

L’épilogue dans la restructuration de Casino devrait être connu le 26 février prochain. La procédure de sauvegarde accélérée de Casino devait être examinée ce lundi en audience par le tribunal de commerce de Paris, en présence de tous les acteurs de ce long feuilleton. Les juges ont donc renvoyé à la fin de ce mois leur décision.

En grande difficulté depuis plusieurs mois maintenant, l’enseigne de distribution Casino pourrait tomber entre les mains des milliardaires Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière, adossés au fonds Atesstor, dans quelques semaines.

La semaine dernière, le distributeur avait annoncé avoir conclu un accord avec Carrefour afin de lui céder 25 supermarchés et hypermarchés. Ces grandes surfaces faisaient partie d’une vague de 288 hypermarchés et supermarchés dont Casino avait acté fin janvier la vente à Auchan et Intermarché.

Par ailleurs, Casino a précisé que la cession des 25 magasins à Carrefour est conditionnée à l'obtention de «toutes les autorisations usuelles», et notamment celles des «autorités de la concurrence compétentes».