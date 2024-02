Fermeture de la ligne 14 : voici les itinéraires alternatifs à emprunter durant les travaux de la RATP

La ligne 14 de la RATP est fermée depuis le 11 février, et jusqu'au dimanche 25 février inclus, en raison de travaux nécessaires à l'automatisation du système d'exploitation, dans le cadre du prolongement du tracé. Voici des itinéraires alternatifs à utiliser durant ces deux semaines de fermeture.

La ligne automatisée inacessible aux usagers. Depuis ce dimanche, la Ligne 14 du métro, qui relie Olympiades à Mairie de Saint-Ouen, est fermée, et ce jusqu'au 25 février inclus en raison de travaux. «Lors de cette fermeture nous allons tester le nouveau système de pilotage des trains, tant sur le tronçon central que sur les prolongements, au nord et au sud jusqu'à Orly», a expliqué Agnès Ogier, directrice RATP Services Ferrés.

Durant ces deux semaines, la RATP a prévu un «renforcement de la ligne 1, du RER A et aussi de la ligne 13, «qui sera la plus impactée par le report des voyageurs», a-t-elle prévenu. Aussi, des bus de substitution ont été déployés pour assurer le transport de voyageurs entre Gare de Lyon et Olympiades.

Ainsi, pour se rendre à Gare de Lyon depuis Olympiades, il est conseillé d'emprunter le bus de remplacement.

Sinon, une autre alternative est envisageable. Depuis Tolbiac, à 200 mètres d'Olympiades, il est possible de prendre le bus 64 jusqu'à l'arrêt Docteur Goujon - Reuilly, puis changer avec le bus 29 et descendre à l'arrêt Daumesnil - Diderot, situé à deux pas de la Gare de Lyon.

Enfin, toujours pour gagner Gare de Lyon depuis Olympiades, le bus 64 relie l'arrêt Tolbiac - Baudricourt à l'arrêt Dijon - Lachambeaudie / Cour Saint-Émilion. À 100 mètres de là, le bus 24 (direction Panthéon) marque l'arrêt à Lyon, situé à 100 mètres de la Gare de Lyon.

Métro ligne 1, 13 et RER A

Jusqu'au dimanche 25 février, pour se rendre à Saint-Lazare en l'absence de la ligne 14, les usagers pourront se rabattre sur la ligne 6 depuis Bercy (direction Charles de Gaulle-Etoile), et changer de ligne à l'arrêt Montparnasse-Bienvenüe. Ensuite, la ligne 13 desservira le reste des arrêts de Montparnasse-Bienvenüe jusqu'à Saint-Lazare.

Pour les voyageurs qui effectuent le trajet Porte de Clichy - Bibliothèque François Mitterrand, que la ligne 14 assure en seulement 9 arrêts à l'accoutumée, la ligne C du RER paraît être la meilleure option pour ces deux semaines à venir.

Sinon, pour se rendre à Mairie Saint-Ouen (terminus de la ligne 14) depuis Gare de Lyon, la ligne 1, elle aussi automatique, se mue en alternative de choix. Il faudra descendre à l'arrêt Champs-Élysées - Clemenceau, puis rejoindre la ligne 13 (direction Saint-Denis-Université) après une courte correspondance à pied. À noter que la ligne A du RER «sera à son niveau d'offre maximum», jusqu'au 25 février, afin d'absorber le flux de voyageurs habituels de la ligne 14, a promis Agnès Ogier.

Selon le calendrier rendu public il y a plusieurs semaines par la RATP, la ligne 14 sera fermée toute la journée durant tous les week-ends du mois de mars, ainsi que lors de la semaine du dimanche 7 au dimanche 1er avril.