Manuel Bompard : «On peut être en émotion avec les familles des victimes sans légitimer la riposte de l'armée israélienne»

Le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, était l’invité de la Grande Interview sur CNEWS et Europe 1 ce lundi 12 février. Le député insoumis y est revenu sur la riposte israélienne sur la bande de Gaza qu’il a largement condamnée.

«La riposte de l’armée israélienne est dénuée de toute légitimité». Manuel Bompard, qui était l'invité de la Matinale de CNEWS ce lundi, a une fois de plus condamné la contre-attaque d’Israël contre le Hamas sur la bande de Gaza.

«Que fait aujourd’hui l’armée israélienne à Gaza si ce n’est agresser la population civile palestinienne ? Un crime ne justifie pas un crime ! Un massacre ne peut pas donner une légitimité à un autre massacre», a d’abord déclaré le coordinateur de la France insoumise qui souhaite des sanctions contre Israël.

«J’attends que la France hausse le ton, que la France dise au gouvernement israélien que cela doit s’arrêter immédiatement, qu’elle prenne des sanctions contre lui. J’attends que la France agisse comme elle aurait pu le faire au mois de janvier puisqu’elle présidait le conseil de sécurité des Nations unies», a énuméré Manuel Bompard.

Le député insoumis a estimé que l’on «peut être en émotions et en partage total du chagrin des familles des victimes des actes horribles et des crimes commis par le Hamas le 7 octobre et pour autant ne pas légitimer la riposte de l’armée israélienne».

La France Insoumise réagit à l’attaque de Rafah

Lors de son intervention, Manuel Bompard a notamment pointé du doigt l’attaque menée par Israël sur Rafah au sud de la bande de Gaza. «Benjamin Netanyahou après avoir forcé la population palestinienne à se réfugier au sud de Gaza a pris la décision d’attaquer Rafah qui est précisément l’endroit où 1,3 million de civils palestiniens sont réfugiés. Et cela se fait dans le silence de la communauté internationale», a-t-il déclaré.

Une position partagée par la présidente des insoumis à l’Assemblée nationale, Mathilde Panot, qui a dénoncé sur X la riposte israélienne : «Netanyahou décide d’y lancer une offensive meurtrière. Le risque génocidaire se concrétise de plus en plus chaque jour. Jamais nous ne nous tairons devant ces massacres de masse.»

Le son de cloche est le même pour Jean-Luc Mélenchon. Sur X, l’ancien candidat à la présidentielle a estimé qu’à Rafah, «les criminels de guerre font la loi» et a appelé au respect de la «signature de la France sur la Convention pour la prévention et la répression des génocides. Embargo sur les armes, sanctions économiques. C'est la voie la plus courte pour imposer le cessez-le-feu».