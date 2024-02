Mayotte : «Les conditions de vie des Français qui vivent là-bas sont intolérables», affirme le député Renaissance Éric Woerth

Le député Renaissance de l’Oise Éric Woerth a réagi, ce mardi 13 février sur CNEWS, aux annonces faites par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin dimanche, concernant la crise sociale, sécuritaire et surtout migratoire touchant Mayotte, qualifiant d'«intolérables» les conditions de vie des habitants du 101e département français.

Une situation dramatique dénoncée par la quasi-unanimité de la classe politique. Invité de la Grande Interview sur CNEWS ce mardi, Éric Woerth s’est exprimé sur la crise à Mayotte et sur les mesures prises dimanche par Gérald Darmanin pour endiguer l’immigration massive sur l’île.

«Il faut intervenir immédiatement pour Mayotte, ce que fait Gérald Darmanin avec beaucoup de fermeté. Il faut briser cet élan absolument négatif et quasiment suicidaire pour l’île. C’est un département français mais les conditions de vie des Français qui vivent là-bas sont intolérables. Il faut donc régler cette question», a appelé de ses voeux le député Renaissance de l’Oise.

Depuis le 22 janvier, le collectif des «Forces vives de Mayotte» a mis en place une série de barrages routiers dans toute l’île afin de dénoncer l'insécurité et la crise migratoire.

Après avoir différencié les problématiques migratoires rencontrées à Mayotte avec celles de l’Hexagone, Éric Woerth a mis en avant la loi Immigration afin d’apporter des réponses sur cette thématique.

«Ce n’est pas comparable avec l’Hexagone. Le taux d’immigration n’a rien à voir (…) Il y a évidemment des problèmes d’immigration en France. D’ailleurs, il y a eu une loi immigration bien pour ça et tout le débat qui a eu lieu portait bien là-dessus. J’espère que toutes les conditions nouvelles qui sont dans la loi Immigration permettront de lutter contre les flux migratoires», a indiqué le député.

Eric Woerth a aussi élargi le débat sur la question, soulignant l'importance de la place de l’éducation en France afin de permettre aux immigrés de faciliter leur intégration.

«Mais ce n’est pas le seul sujet, ce n’est pas uniquement la limite des flux migratoires. Il y a aussi l’intégration des uns et des autres, d’enfants nés de parents d’origine étrangère et qui sont Français pour la plupart… Comment les intègre-t-on mieux ? Comment évite-t-on les ghettos ? Comment évite-t-on les dérives culturelles ? C’est également le sujet de l’école et pas seulement celui de l’acquisition de la nationalité», a estimé Éric Woerth.