Grève SNCF : voici comment savoir si votre train est annulé ce week-end

Des perturbations sont annoncées dans les gares avec une grève des contrôleurs prévue ce week-end. Les usagers de la SNCF disposent de plusieurs moyens pour connaître l’état de circulation de leur train.

Des vacances de février perturbées. En attendant la présentation du plan de transport de la SNCF, quelles sont les solutions pour savoir si un train circule ou pas ? Après avoir lancé un appel à la grève, la CGT et Sud-Rail estiment qu’entre 70 et 90% des contrôleurs ne travailleront pas le week-end du 17 et 18 février.

Une période clé pour les voyageurs concernés par les vacances scolaires de la zone C et de la zone A. Si Christophe Fanichet, le patron de SNCF Voyageurs, a promis sur franceinfo la circulation d’un TGV sur deux, avec «autant de Ouigo que d'Inoui» et une priorité pour «les départs et les retours de la neige», Gabriel Attal s’est montré ferme en appelant «à la plus grande responsabilité».

Ainsi, pour savoir si un train est maintenu ou non, il suffit de consulter le site Info Trafic de la SNCF. En renseignant leur numéro de train et la date de leur départ, les usagers seront en mesure de connaître l’état du trafic en temps réel.

Des indemnisations en cas d’annulation

Cette page permet également de suivre les prévisions de circulation. En général, les voyageurs sont informés des imprévus au plus tard la veille, à 17h. Les utilisateurs de l’application SNCF Connect pourront aussi prendre connaissance du trafic.

En cas d’annulation, un courriel est généralement envoyé. Si un train ne circule pas «vous devez utiliser de préférence le canal d’achat de votre billet pour vous faire rembourser, SNCF Connect ou agences en ligne, le 36 35 ou vous rendre en gare», explique la société.

Si un train est supprimé en cas de grève, un billet doit être remboursé. La SNCF a d’ailleurs annoncé un «dédommagement exceptionnel», dont les conditions doivent être encore précisées.

En décembre 2022, la société avait indemnisé ses usagers à hauteur de 200% lors de la grève survenue lors du week-end de Noël.