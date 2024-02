Sondage : 52% des Français favorables à une interdiction des grèves dans les transports en commun pendant les vacances scolaires

La grève des contrôleurs de la SNCF risque de fortement perturber la circulation des trains ce week-end. Selon un nouveau sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, 52% des Français estiment qu’il faudrait interdire la grève dans les transports en commun durant les vacances scolaires.

Gares bondées, trains qui partent au compte-gouttes… La grève des contrôleurs de la SNCF ces vendredi, samedi et dimanche, risque de fortement paralyser la circulation ferroviaire, en plein week-end de vacances scolaires. Selon Christophe Fanichet, le directeur général de SNCF Voyageurs, l’objectif est d’assurer un TVG sur deux.

Cette nouvelle grève est vue d’un mauvais œil par une majorité de Français, selon un nouveau sondage* CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD. En effet, selon cette nouvelle étude, 52% des Français sont favorables à une interdiction de la grève dans les transports en commun durant les vacances scolaires. C’est trois points de plus qu’à la mi-novembre, date d’un précédent sondage CSA, lorsque les syndicats de la SNCF agitaient la menace d’une «puissante mobilisation» lors des fêtes de fin d’année.

La proposition ne rencontre pas beaucoup de succès auprès des jeunes, les moins de 35 ans estimant à 63% qu’il ne faut pas interdire la grève en période de vacances scolaires. À l’inverse, elle séduit les plus de 65 ans, qui y sont favorables à 66%.

Sans surprise, les sondés proches de la droite et du centre sont davantage enclins à interdire la grève dans les transports lors de ces périodes charnières. C’est notamment chez les proches de Renaissance (71%) et des Républicains (77%) que l’adhésion à cette proposition est la plus forte. À l’extrême droite, le Rassemblement national y est également favorable, mais dans une moindre mesure (55%).

Les personnes interrogées proches des partis de gauche sont en revanche toutes très opposées à l’interdiction de la grève pendant les vacances scolaires. Les proches de la France insoumise s’y opposent à 63%, comme pour celles proches du Parti socialiste. La proportion monte à 70% pour les électeurs d’Europe Écologie – Les Verts.

Un mouvement social «incompréhensible»

«Les Français savent que la grève est un droit», mais «aussi que travailler est un devoir», a déclaré Gabriel Attal ce mercredi, à propos de la grève de la SNCF à venir, lors d’un déplacement dans le Val-de-Marne.

Le Premier ministre a notamment déploré «une forme d’habitude» d'annonces de grèves de cheminots «à chaque vacances qui arrivent», ce qui porte «un coup» à «l'image de la SNCF», selon lui.

Christophe Fanichet a quant à lui jugé que ce mouvement social était «incompréhensible». Les syndicats grévistes estiment quant à eux que l’accord qui avait été négocié fin 2022, pour sortir d’une grève le week-end de Noël, tardait à être appliqué.

La direction de la SNCF a par ailleurs décidé du versement d’une prime supplémentaire de 400 euros au mois de mars pour les cheminots, pour tenter d’éviter le mouvement social. Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, a également affirmé avoir créé 1.100 emplois supplémentaires, et consenti à 3.000 promotions. Il a ainsi appelé mardi les contrôleurs grévistes à «réfléchir» et à «bien prendre la dimension» des concessions faites par la direction.

* Sondage réalisé les 13 et 14 février sur un échantillon national représentatif de 1.012 personnes âgées de 18 ans et plus, par questionnaire auto-administré en ligne.