Vents violents : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Ce jeudi 15 février, Météo-France a placé 5 départements en vigilance jaune pour vents violents. Voici lesquels.

Prudence. Cinq départements français ont été classés en vigilance jaune par Météo-France pour vents violents ce jeudi 15 février.

Selon les prévisions du service météorologique, le Rhône et l’Isère seront les premières zones concernées. Dès la mi-journée, des rafales pouvant atteindre les 55km/h sont attendues à Lyon. En Isère, le vent soufflera fort, jusqu’à 70 km/h à Vienne. Le phénomène se poursuivra jusqu’à environ 00h.

Un scénario similaire attendu dans le sud-ouest aux alentours de 16h et dans la soirée où Météo-France a placé trois départements en vigilance jaune, dont les Pyrénées-Atlantiques, le Tarn et la Haute-Garonne.

Ce dernier a d’ailleurs été touché plus tôt dans la semaine par de puissantes rafales. «Un fort coup de vent d’ouest va balayer le piémont et le nord immédiat de la chaîne demain après-midi (lundi 12 février, ndlr). Rafales >70/80km/h en général et au-delà des 100 km/h sur Landes et Pays Basque», alertait Météo Pyrénées sur X.

Des températures douces

Côté températures, la douceur est au programme dans le sud-ouest. «Déjà 11 °C prévus au petit matin à Bordeaux et Toulouse», annonce Météo-France. La ville rose pourra également s’attendre à une maximale de 16°C. Une douceur printanière également prédite dans les Pyrénées-Atlantiques avec une maximale de 22°C à Hendaye ou encore de 26°C à Bayonne.

D'après l'agence de prévisions météorologiques, le week-end s’annonce tout aussi doux au niveau du mercure, malgré une grisaille générale.