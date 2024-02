Grève SNCF : pourquoi un train ne peut-il pas partir sans contrôleur ?

Alors que les vacances scolaires se poursuivent, la CGT et Sud Rail ont annoncé une grève des contrôleurs, ce week-end. La circulation des trains sera fortement perturbée, leur présence étant obligatoire à bord. CNEWS vous explique pourquoi.

C'est le retour des ennuis pour les vacanciers. En plein week-end de vacances scolaires, une grève des contrôleurs devrait fortement perturber la circulation des trains. Selon la SNCF, seul un TGV sur deux circulera vendredi, samedi et dimanche. Mais en quoi cela empêche-t-il les trains de partir ?

Au sein de la SNCF, les règles sont claires. À son bord, un train doit avoir nécessairement trois agents : un conducteur, un aiguilleur et un contrôleur. C'est une obligation, sinon le train reste à quai.

Des missions étendues à la sécurité

En plus de contrôler les billets, la SNCF indique que «les contrôleurs assurent une fonction essentielle de sécurité. On les appelle d'ailleurs chefs de bord». Leur présence est donc essentielle pour respecter les normes de sécurité.

Si le terme employé le plus fréquent pour les qualifier reste «contrôleur», le terme exact est «chef de bord» ou, selon la nomenclature officielle de la SNCF, «agent du service commercial trains (ASCT)». Au sein de la SNCF, on dénombre près de 10.000 chefs de bord (TGV Inoui et Ouigo, Intercités, TER).

Au fil du temps, leurs missions se sont étendues avec encore plus de responsabilités. Les chefs de bord sont désormais en mesure de signaler les avaries éventuelles, de communiquer avec le conducteur ou encore d'intervenir en cas de conflits entre passagers ou de malaise.

De plus, ce sont les chefs de bord qui donnent le départ du train après avoir vérifié qu'il n'y ait aucun dysfonctionnement. On fait également appel à eux, s'il est nécessaire d'enclencher la procédure de déminage en cas de bagage abandonné.