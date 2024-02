Montpellier : un jeune délibérément fauché par une voiture après avoir aidé deux femmes en boîte de nuit

À Montpellier (Hérault), un jeune de 23 ans a été volontairement percuté par un véhicule dans la soirée du vendredi 16 au samedi 17 février. La victime avait secouru deux jeunes femmes devant une boîte de nuit. Le suspect était toujours recherché par la police ce dimanche.

Une scène surréaliste. Un jeune homme de 23 ans a été intentionnellement heurté par une voiture à Montpellier, dans la nuit de vendredi 16 au samedi 17 février, après avoir porté assistance à deux jeunes femmes à la sortie d’une discothèque, selon les informations de CNEWS.

Les faits se sont déroulés vers 5h du matin, à la sortie du «Select», une boîte de nuit située dans la rue du Mas-Saint-Pierre. Deux jeunes femmes regagnaient leur véhicule lorsqu'un homme les a abordées dans un premier temps. Un jeune homme, témoin de son comportement insistant, est intervenu pour faire partir l'individu.

Pronostic vital un temps engagé

Le suspect est alors retourné à sa voiture et a démarré, avant de revenir quelques instants plus tard pour percuter la victime. Cette dernière a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et transportée au CHU, avec un pronostic vital engagé. Actuellement, sa vie n'est plus en danger.

Le conducteur, qui s'est enfui, est actuellement recherché à la suite de la description de son véhicule, dont l'immatriculation a été notée. Il risque d'être poursuivi pour «tentative d'homicide». Une enquête est en cours et la police judiciaire en charge de l'affaire.