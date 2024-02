Uniforme à l’école : 87 établissements ont donné leur accord pour l’expérimentation

87 établissements ont donné leur accord à l'expérimentation de la «tenue unique» ou de l’uniforme à l'école, à l'heure actuelle, a indiqué ce dimanche 18 février, la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet.

Des chiffres encourageants. Ce dimanche, la ministre de l’Éducation nationale a évoqué l’expérimentation de l’uniforme à l’école, expliquant, «nous avons fixé (pour objectif) une centaine d'établissements, et au moment où nous parlons (...) 87 établissements sont engagés» et «ont donné leur accord».

«Il a un double verrou : il faut l'accord du conseil d'administration et du conseil de l'école, et bien entendu l'accord de la collectivité territoriale. On ne veut forcer la main à personne, on dit ‘tentons cela pour essayer de freiner les discriminations, de donner le sentiment d'appartenance, et surtout accompagnons cette expérimentation par une évaluation’», a-t-elle ajouté.

Nicole Belloubet a expliqué que cette expérimentation serait suivie grâce à des équipes d'évaluation indépendantes, qui seront notamment constituées d'universitaires spécialistes des questions d'éducation.

Une probable généralisation en 2026

Annoncée cet automne par Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation nationale, l'expérimentation de l'uniforme doit se dérouler dans une centaine d'établissements scolaires en vue d'une éventuelle généralisation en 2026.

La date butoir donnée aux collectivités locales pour participer à cette expérimentation, initialement fixée le 15 février, a finalement été «prolongée jusqu'en juin», avait précisé en fin de semaine le ministère de l'Éducation nationale.

L'expérimentation peut démarrer avant la rentrée prochaine dans les établissements qui le souhaitent. C’est déjà le cas notamment à Béziers où les élèves ont pu essayer leurs nouveaux uniformes avant leur mise en place le 27 février prochain.