Uniforme à l’école : quelles sont les villes qui ne l’expérimenteront pas ?

L’expérimentation de l’uniforme au sein des établissements scolaires français peine à convaincre. Alors que la clôture des candidatures des écoles était prévue ce jeudi 15 février, elle a été repoussée à juin prochain.

«La tenue unique […] sera expérimentée dans 100 établissements cette année», assurait Emmanuel Macon mardi 16 janvier dernier, lors de sa grande conférence de presse. Un mois plus tard, la mesure ne semble pas faire l’unanimité auprès des écoles. Sur la centaine d’établissements scolaires annoncés candidats par le président de la République, RMC a assuré qu’une quinzaine avaient déjà fait marche arrière et sont situés dans les villes de Marseille (Bouches-du-Rhône), Plouisy (Côtes-d’Armor), Beauvais (Oise) et Le Mans (Sarthe).

Les communes, départements et régions avaient jusqu’à ce jeudi 15 février pour répondre à l’appel du ministère de l’Éducation nationale afin d’expérimenter l’uniforme à l’école dès septembre prochain. Mais la clôture des candidatures a été repoussée à juin, avec l’objectif de recruter plus d’établissements volontaires. Certains lycées des quinze établissements qui ont fait marche arrière seraient revenus sur leur décision après avoir concerté les élèves, qui étaient contre le port de l’uniforme.

Parmi les 39 écoles primaires et maternelles qui figuraient dans la liste des candidats à l’expérimentation, certains professeurs et parents d’élèves se sont mobilisés pour que les établissements n’imposent pas la tenue unique aux écoliers. D’autres établissements seraient toujours dans l’incertitude.

Des votes auront lieu ces prochaines semaines, mais ce sont les conseils d’école ou d’administration qui devront prendre la décision finale.