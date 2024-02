Paris : la 6e édition des 10km des Étoiles prête à s'élancer le dimanche 17 mars

La 6e édition des 10km des Étoiles est organisée le dimanche 17 mars à Paris, sur un parcours reliant la rue de Rivoli jusqu'au Pont de Bir-Hakeim, offrant une expérience unique pour les participants.

Une course solidaire. La course des 10km des Étoiles se tiendra à Paris le dimanche 17 mars, à l'occasion de sa 6e édition. Organisée par Lemon Grass Events, cette course à pied ouverte à tous les participants met à l'honneur les professionnels de l'hôtellerie-restauration et du tourisme.

Tout au long du parcours, depuis la Place du Palais-Royal jusqu'au pont de Bir-Hakeim, avant la boucle retour au point de départ, les coureurs et marcheurs longeront les quais de Seine et profiteront notamment de la vue sur le Louvre (1er arrondissement), le Trocadéro (16e arrondissement) ou encore le Grand Palais (8e arrondissement).

«Cette course est l'opportunité de découvrir des parcours inédits, mais aussi de montrer son soutien et son affection pour ces secteurs qui nous font vivre des moments d'évasion tout au long de l'année», souligne l'organisateur.

Une bonne action en prime

Alors que l'édition 2023 des 10km des Étoiles avait réuni plus de 2.500 coureurs, les organisateurs tablent sur une affluence proche des 4.000 personnes cette année.

L'événement sera aussi marqué par un élan de solidarité associatif. Une partie des frais d'inscription sera reversée à trois collectifs dont l'Association Laurette Fugain, qui soutient la recherche dans la lutte contre la leucémie, l'Association Autour des Williams et l'Association Antoine Alléno, du nom du jeune chef, et fils de Yannick Alléno, tué par un chauffard en 2022.

Fondée la même année par le père du défunt, cette association accompagne les jeunes victimes âgées de 25 ans ou moins, ainsi que les familles de ces jeunes frappés par des actes violents.

Créé en 2003, Autour des Williams est quant à lui un collectif venant en aide aux victimes du syndrome de Williams-Beuren, une maladie génétique rare qui touche près de 3.000 personnes dans l'Hexagone.

Les modalités

L'inscription à la course des 10km des Étoiles est ouverte à tous les coureurs, ou marcheurs, âgés de minimum 16 ans, et munis d'un certificat médical daté de moins d'un an autorisant la pratique de la course à pied.

Pour prendre le départ sur la Place du Palais-Royal le dimanche 17 mars prochain, les coureurs devront débourser 35 euros, plus 1,75 euro de frais d'inscription. Le retrait des dossards se fera la veille de la course, soit le samedi 16 mars, toujours depuis la Place du Palais-Royal, sur le Village.

Un tee-shirt et une médaille seront remis à tous les participants venant à bout de cette course solidaire, et pour les trois premières et premiers, des lots surprises seront distribués.

L'inscription pour participer à la course des 10km des Étoiles est accessible ici. Elle est ouverte à tous les runners et marcheurs aguerris ou débutants, âgées au minimum de 16 ans.