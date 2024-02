Marathon de Séville : nouveaux records de France pour Morhad Amdouni et Méline Rollin

Deuxième du marathon de Séville, ce dimanche, derrière l’Ethiopien Deresa Geleta, Morhad Amdouni a pulvérisé son propre record de France avec un chrono de 2 h 03’47’’. Tout comme la Française Méline Rollin (2 h 24’12’’).

Une magnifique journée pour l’athlétisme tricolore. Morhad Amdouni et Méline Rollin ont battu, ce dimanche, les records de France hommes et femmes du marathon à Séville (Espagne). Sous le soleil sévillan, Morhad Amdouni (35 ans) a terminé à la 2e place derrière l’Ethiopien Deresa Geleta en pulvérisant sa propre marque réalisée à Paris en 2022 (2 h 05’22’’). L’athlète français, champion d’Europe du 10.000m en 2018, a franchi la ligne d’arrivée en 2 h 03’47’’. Et il est même passé tout proche de battre le record d’Europe, détenu par le Belge Bashir Abdi depuis octobre 2021 (2 h 03’36’’).

!





Morhad Amdouni a pris la 2e place du marathon de Séville en 2h03’47’’ ce dimanche ! Incroyable !





Il pulvérise son propre chrono national de référence établi en 2h05’22’’ à Paris en 2022 !





Deuxième meilleure performance européenne de… pic.twitter.com/9I4CHB2qmh — FFAthlétisme (@FFAthletisme) February 18, 2024

Avec cette remarquable performance, Morhad Amdouni est très bien parti pour décrocher le dernier ticket qualificatif pour les JO 2024 de Paris et être au départ du marathon dans les rues de la capitale aux côtés de Mehdi Frère et Nicolas Navarro.

Quelques minutes après lui, Méline Rollin (25 ans) a elle aussi fait tomber le record de France chez les femmes. Avec un chrono de 2 h 24’12’’, la Française, qui a pris la 8e place, a effacé des tablettes Christelle Daunay, qui détenait ce record depuis 2010 (2 h 24 min 22). Et elle a également pris une sérieuse option dans la course pour la sélection olympique. Les qualifications s’achèveront le 30 avril prochain.