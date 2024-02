Retraite complémentaire Agirc-Arrco : ce qui change au 1er mars

Le 1er mars 2024, les pensions versées par la retraite complémentaire Agirc-Arrco changent, pour une certaine partie des bénéficiaires, en raison de l’évolution du taux de contribution sociale généralisée.

Votre pension va-t-elle augmenter à compter du 1er mars ? Après une première revalorisation en novembre 2023, les retraites complémentaires versées par l’Agirc-Arrco - régime de retraite par répartition et par points -, pourraient évoluer en raison de l’évolution du taux de contribution sociale généralisée (CSG).

La CSG, taxe prélevée sur les revenus d'activité, les revenus de remplacement (pension retraite, allocation chômage, par exemple), les revenus du patrimoine et les revenus de placements, ne concerne pas tous les retraités.

augmentation du taux de CSG

En janvier, lors de la revalorisation des retraites (5,3%), le taux du CSG (qui va de 0 à 8,3% selon le revenu fiscal de référence) est resté inchangé lors des deux mois suivants - anomalie qui devrait être corrigée au 1er mars pour certains bénéficiaires.

Or, l’augmentation du taux de CSG entraîne, mathématiquement, des prélèvements plus élevés. A partir du mois d’avril et pour les mois suivants, seuls les prélèvements sociaux dus pour le mois en cours, seront déduits.

«Vous recevrez au mois de février un virement sur votre compte bancaire correspondant au remboursement des cotisations sociales prélevées en trop sur vos retraites des mois de janvier et février», a détaillé l'Agirc-Arrco.