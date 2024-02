Rennes : affichés à l'entrée d'un supermarché, des voleurs reviennent au magasin pour se plaindre

Repérés par le système de vidéosurveillance d’un supermarché de Rennes, des voleurs ont été affichés à l’entrée de l’enseigne. Un geste qui ne leur a pas plu.

Une méthode forte pour intimider les voleurs. Dans un supermarché U Express de Rennes, la directrice du magasin, Clémentine Blasco, a décidé d’afficher les photos des visages des voleurs afin de leur montrer qu’ils sont reconnaissables.

Selon nos confrères de Ouest-France, cette méthode aurait perturbé les jeunes voleurs, puisque ces derniers sont venus se plaindre à l’enseigne, demandant pourquoi leurs photos étaient affichées.

«Le but, c’est qu’eux se reconnaissent, et qu’ils sachent qu’on a vraiment les visages, les images et que c’est transmis à la police», a notamment indiqué à nos confrères Clémentine Blasco.

Les voleurs menaçent de venir arracher les affiches

«On a ouvert ici il y a un an. C’est un quartier qui est sorti de terre en un rien de temps. Ils ont commencé à venir, l’été dernier, ils étaient assez agressifs verbalement. Et c’est là qu’ils ont sorti des armes factices. Pendant un moment, c’était quasiment du pillage. Ils venaient voler pour voler, des sucreries, des chips… J’avais mis une première affiche, après un dépôt de plainte», a-t-elle ajouté.

Face à ces actes d’incivilité, elle a indiqué qu’elle comptait sur la police, «très réactive», bien que les jeunes incriminés semblent agir en période d'affluence. Selon nos confrères, un des jeunes a promis qu’un «mec va venir arracher les photos».