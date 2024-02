ZFE : voici les 11 villes qui proposent une dérogation

Interdites de circuler dans les ZFE, les voitures anciennes peuvent, sous certaines conditions et dans certaines villes, contourner la règle.

Votée en 2019, la loi LOMe a contrarié les propriétaires de vieilles voitures. Elle a entériné la création des Zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m), qui limitent la circulation des véhicules les plus polluants, notamment les plus vieux, dans un périmètre défini et selon des plages horaires déterminées. Certaines villes ont toutefois trouvé la parade, grâce à une dérogation.

La Fédération française des véhicules d'époque (FFVE) a travaillé auprès de 11 métropoles pour les convaincre d'accorder cette dispense à une catégorie précise de vieilles voitures : les véhicules de collection.

A Paris, Reims, Rouen, Nice, Toulouse, Montpellier Métropole, Lyon, Strasbourg, Saint-Etienne, Aix-Marseille-Provence et Grenoble, une voiture ancienne peut donc circuler au coeur de la ZFE si elle est enregistrée comme telle.

De nouvelles ZFE en 2025

Le certificat d'immatriculation «véhicule de collection» est réservé aux véhicules présentant un intérêt historique. Pour l'obtenir, l'automobile doit avoir été construite ou immatriculée pour la première fois il y a au moins trente ans et ne plus être en production chez le constructeur. La voiture doit aussi être dans son état d'origine, sans aucune modification essentielle de ses caractéristiques techniques et composants principaux.

D'après les informations du Progrès, la dérogation pour les véhicules de collection est sur le point d'être annoncée dans la métropole du Grand Paris et Bordeaux doit lancer une consultation à ce sujet.

L'objectif des ZFE est de faire baisser les émissions de polluants, notamment dans les grandes agglomérations, afin d'améliorer la qualité de l'air. Pour y circuler, chaque véhicule doit présenter une vignette dite «Crit'air», attribuée en fonction du niveau d'émissions de polluants atmosphériques.

Chaque collectivité décide du périmètre, des critères et des modalités d'accès à la ZFE. Neuf communautés d'agglomération prévoient d'en installer une d'ici à 2025 : Arras, Grand Annecy, Grand Nancy, Lille, La Rochelle, Fort de France, Clermont-Ferrand, Toulon et Plaine Commune (Saint-Denis).