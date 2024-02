CPAM : téléphone, mail, adresse postale… Comment les contacter ?

En fonction du type de demande, les moyens pour contacter la caisse primaire d’assurance maladie peuvent différer. Voici ces diverses méthodes.

Par téléphone, email, courrier ou directement en agence ? Il existe différentes façons de se renseigner auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) sur ses démarches. Après un rendez-vous médical, il est parfois nécessaire d’envoyer une feuille de soin, des factures ou encore un arrêt de travail, et tout cela résulte de la CPAM.

Pour trouver l’adresse, le site Ameli.fr donne un accès direct à plusieurs contacts. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le menu déroulant à droite de la page. Dans l'espace «Nous contacter», l’icône «L’envoi d’un document» permettra aux utilisateurs de la plateforme de transmettre leurs dossiers aux services concernés.

Pour connaître l’avancée de ses démarches, rendez-vous sur votre espace personnel dans la rubrique «Mes démarches», option «consulter les délais de traitement de ma CPAM». En rentrant la date d’envoi d’un courrier, les utilisateurs seront fixés sur l’état d’une procédure.

Prendre un rendez-vous téléphonique

S'il est également possible de joindre la CPAM par téléphone au 3646, les plus prévoyants peuvent aussi prendre rendez-vous avec un agent qui répondra plus précisément à leurs questions. Depuis le 1er mars dernier, «les assurés peuvent choisir un créneau depuis leur compte Ameli pour prendre un rendez-vous téléphonique compatible avec leur emploi du temps», est-il écrit sur le site de ce service public.

Pour dégoter un créneau, rendez-vous sur votre espace dans «Mon agenda», et sélectionnez «Prendre un rendez-vous». Il suffit ensuite de renseigner le motif de votre appel et de choisir une date et une heure d’entrevue. Ce procédé permet également de se rendre dans une agence.

Enfin, les assurés peuvent également envoyer leurs demandes directement via la messagerie de leur compte Ameli. Un chatbot – un logiciel de conversation automatique – et un forum sont également mis à disposition.