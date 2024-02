Royaume-Uni : le Premier ministre Rishi Sunak fait scandale en pariant 1000 livres à la télé sur l'expulsion des migrants au Rwanda

Le Premier ministre britannique s’est engagé à expulser les migrants rwandais du Royaume-Uni d’ici la fin de l’année 2024, après un pari à plus de 1000 euros lancé par un animateur de la télévision. De quoi crée une nouvelle fois la polémique au sujet de cette mesure.

La poignée de main fait polémique au Royaume-Uni. Invité sur le plateau de la chaîne conservatrice du groupe Murdock Talk TV, lundi 5 février, Rishi Sunak a accepté un drôle de défi dans le cadre d’une loi controversée portée par le Premier ministre, qui vise à expulser des migrants illégaux vers le Rwanda.

«Je vous parie 1.000 livres, à donner à une association d’aide aux réfugiés, que vous ne ferez monter personne dans ces avions avant les élections. Acceptez-vous ce pari ?», a demandé la vedette de la télévision Piers Morgan au Premier ministre britannique, dans un extrait partagé par le quotidien The Independant sur X.

Rishi Sunak has accepted a £1,000 bet from Piers Morgan that deportation flights to Rwanda will be up and running before the General Election.





The full interview is due to be shown on the Piers Morgan Uncensored YouTube channel at 2pm and TalkTV at 8pm on Monday (5 February). pic.twitter.com/RcF49sSrfM — The Independent (@Independent) February 5, 2024

Sûr de lui, Rishi Sunak a assuré qu’il allait «faire monter des gens dans ces avions», scellant sa promesse par une poignée de main. La date butoir de ce pari controversé est fixée aux prochaines élections législatives, qui auront lieu entre les mois de juin et décembre 2024.

Le Premier ministre «surpris au milieu de cette interview»

Cet étrange pari repose sur un projet de loi qui ne fait pas du tout l’unanimité au Royaume-Uni. En avril 2022, Rishi Sunak signait un accord avec Kigali pour transférer les demandeurs d’asile arrivés illégalement au Royaume-Uni vers le Rwanda, afin que leurs réclamations soient traitées dans le pays d’Afrique de l’Est.

L’objectif de ce projet, proposé à l’origine par Boris Johnson, vise à décourager l’afflux de migrants qui montent dans de petites embarcations pour traverser la Manche. Depuis sa signature, le texte a été dénoncé par de nombreuses associations humanitaires, et jugé illégal en novembre 2023 par la Cour suprême britannique.

La séquence entre Rishi Sunak et Piers Morgan a été récupérée par l’opposition, qui a dénoncé la légèreté du Premier ministre britannique dans ses propos.

Humza Yousaf, le Premier ministre écossais, a regretté sur X que son homologue britannique «joue littéralement avec la vie des gens».

The PM is quite literally gambling on people's lives. This Tory UK Government always finds a way of degrading itself even further.





We should boot every Tory MP out of office. The SNP is second place in every Tory-held seat in Scotland. Vote SNP to ensure Scotland is Tory free. https://t.co/YIs13v9Zic — Humza Yousaf (@HumzaYousaf) February 5, 2024





Le député de l’opposition travailliste Stephen Kinnock a pointé du doigt la position de Rishi Sunak, Premier ministre le plus riche de l’histoire britannique, après la diffusion de la séquence. «Un Premier ministre qui distribue son argent comme s’il s’agissait d’un Monopoly, pariant sur une politique dont il n’a plus le contrôle», a-t-il dénoncé sur les réseaux sociaux.

Probably the least Prime Ministerial thing I've seen in 9 years in Parliament. Deeply distasteful.





A Prime Minister splashing his cash around like it's monopoly money - betting on a policy that he has lost control over.





Cost of Rwanda policy may now end up at £400,001,000... https://t.co/1gzajfDEDR — Stephen Kinnock (@SKinnock) February 5, 2024

À la suite de la polémique, Rishi Sunak s’est défendu en expliquant avoir été «complètement surpris au milieu de cette interview», au micro de la BBC, mardi 6 février.