Météo : jaune, orange, rouge... A quoi correspondent les niveaux de vigilance ?

La France sera traversée, ce jeudi 22 février, par d'importantes précipitations liées à l’arrivée de la tempête Louis. Dans ces cas-là, Météo-France prévient régulièrement la population en plaçant, quand cela s'impose, des départements en vigilance verte, jaune, orange ou rouge.

La tempête Louis devrait s’abattre sur la France, ce jeudi, et s’accompagner de «pluies marquées», de «violentes rafales», et d’«orages» sur une large partie nord et ouest du pays. À ce titre, Météo-France a placé 28 départements en vigilance orange «vents violents» ce jeudi à partir de midi, tandis que les Deux-Sèvres et la Vendée seront placées en vigilance orange «pluie-inondation».

La vigilance mise en place par Météo-France a un double objectif. D’une part, mettre en garde les populations d’un danger imminent et des risques encourus. D’autre part, alerter les membres de la sécurité civile et les autorités afin qu’elles mobilisent leurs équipes. La carte de vigilance est actualisée au minimum deux fois par jour, à 6h et 16h. Elle permet d’avoir une visibilité, par département, sur les prochaines vingt-quatre heures.

Il existe quatre niveaux de couleurs, qui correspondent aux niveaux de vigilance, allant de l'absence de méfiance particulière à la prudence la plus absolue.

Vigilance Verte

La situation météorologique ne nécessite ici aucune vigilance particulière. Si les normes de sécurité qui régissent la vie courante sont respectées, le facteur météo ne constitue pas, à ce niveau de seuil, un risque en lui-même.

Vigilance Jaune

Concernant ce deuxième niveau, Météo-France recommande à la population d’être attentive aux bulletins météo, sachant que des phénomènes habituels dans certaines régions peuvent devenir localement dangereux à cause de crues, d’une brusque montée des eaux, ou de fortes vagues le long du littoral, par exemple.

Vigilance Orange

Météo-France appelle, par ce code couleur, à être «très vigilant» dans les départements concernés. Le danger étant plus important, les habitants sont invités à se renseigner régulièrement sur l’évolution de la situation, et à suivre les instructions émises par les pouvoirs publics. La prudence est de mise pour les déplacements et les activités de loisirs.

Vigilance Rouge

Météo-France appelle à une vigilance absolue. Les consignes de sécurité des autorités sont à respecter impérativement pour ne pas mettre sa vie en danger. Les déplacements sont déconseillés.

Si une alerte rouge est émise pour des vents violents ou pour une tempête, par exemple, les objets sensibles aux effets des mouvements de masses d'air doivent être fixés ou placés à l’abri.

Concernant la vigilance rouge pour vents violents, il est recommandé, dans la mesure du possible, de rejoindre un endroit fermé ou de rester chez soi. Appeler ses proches et rester informé auprès des autorités est également recommandé.