Permis moto remboursé par le CPF : voici la démarche à suivre pour en bénéficier

Depuis le mois de janvier 2024, il est possible, sous certaines conditions, de financer son permis moto grâce à son compte personnel de formation (CPF). Comment profiter de ce dispositif ?

Après le permis de conduire automobile, poids lourds et de transport de personnes, c’est son tour. Le permis moto est finançable depuis le 1er janvier 2024 par le compte personnel de formation (CPF), à condition de suivre certaines démarches.

En effet, d’après le site service-public.fr, le CPF permet de «rembourser toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur», est-il précisé. Dans le détail, sont concernées les motos légères ou puissantes.

Les motos légères et puissantes concernées

Plus précisément, il s’agit des motos A1 et A2, des voiturettes B1 et des véhicules légers qui tractent les remorques lourdes. A noter que le permis moto A1 par exemple, dit le «125», permet de conduire une moto légère ou un scooter de 125 cm³ maximum et d’une puissance n’excédant pas 11 Kw (15 chevaux), étant destiné aux conducteurs de moins de 16 ans. Quant au permis moto A2, ce dernier s'adresse aux conducteurs de plus de 18 ans qui souhaitent conduire une moto n'excédant pas 35kW.

Pour bénéficier du remboursement, il suffit de se connecter à son compte de formation : moncompteformation.gouv.fr. Il faut alors sélectionner les offres de formation proposées par les auto-écoles à proximité de son domicile, puis vérifier si vous êtes bel et bien autorisé à disposer de ces droits de formation sur votre compte CPF.

A noter que pour être pris en charge, il ne faut pas faire l’objet d’une suspension du permis de conduire ou d’interdiction de solliciter un permis de conduire. Dernière démarche à respecter, il faudra justifier que ce permis moto «sera un moyen de vous faire entrer ou de vous maintenir dans tel ou tel univers professionnel», comme l’indique le site du gouvernement.