Permis de conduire dématérialisé : ces 3 autres démarches administratives que vous pourrez bientôt faire en ligne

Après la dématérialisation du permis de conduire, d'autres transformations numériques se profilent dans l’administration française. Zoom sur trois d’entre elles.

Depuis ce mercredi 14 février, les automobilistes sont en mesure de présenter leur smartphone aux forces de l’ordre en cas de contrôle.

Un dispositif mis en place dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (LOMPI), dans laquelle d’autres démarches administratives attendent d’être facilitées grâce au numérique.

La procuration de vote dématérialisée

Alors que les élections européennes se dérouleront en juin prochain, l’État va permettre de donner procuration de vote en ligne et ce, pour la première fois.

Une démarche jusqu’ici partielle. En effet, l’électeur n’aura plus à se rendre au commissariat ou en gendarmerie pour justifier son identité. Toutefois, il devra «certifier son identité numérique en mairie pour que cette procuration soit valide (par une comparaison des empreintes devant l’agent chargé des titres».

Expérimenté dans 50 communes des Hauts-de-Seine, de l’Eure-et-Loir et du Rhône, ce service sera généralisé à 350 mairies en 2024.

Plainte en ligne

Afin de réduire les files d’attente au commissariat, Emmanuel Macron a annoncé la généralisation de la plainte en ligne dans le pays. Expérimenté en Gironde, ce dispositif permettra de «porter plainte depuis chez soi» et à toute heure», selon le président de la République.

Cette démarche ne concernera que les affaires d’atteintes aux biens comme les vols, le vandalisme ou encore l’abus de confiance et l'escroquerie quand elles seront déposées contre X.

«Au total, sur trois millions et demi de plaintes par an, deux millions sont éligibles à cette procédure simplifiée», a assuré Emmanuel Macron lors de sa déclaration. Ce système qui remplacera la pré-plainte en ligne sera lancé à l'échelle nationale en juin prochain en métropole et Outre-mer.

Visioplainte

Prévue dans la dernière loi d'orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, la visioplainte fait également l’objet de plusieurs expérimentations dans les Yvelines et dans la Sarthe.

Alors que la plainte en ligne ne se limite qu’aux atteintes simples déposées contre X, la visioplainte s’étend à «l'ensemble du spectre infractionnel». «Le plaignant peut ainsi simplement réserver un créneau et faire sa déposition en échangeant à distance par visioconférence avec un policier ou un gendarme», explique le gouvernement.

Avec 77% d’expérience positive chez les usagers, le téléservice sera généralisé en France dès le mois d’octobre 2024.