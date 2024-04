24 Heures du Mans Motos : participants, starter, TV… Tout savoir sur l’édition 2024

Les 24 Heures du Mans Motos 2024 se déroule samedi 20 et dimanche 21 avril. Les participants, les favoris, le starter et le programme TV… Voici tout ce qu'il faut savoir.

Où et quand ont lieu les 24 Heures du Mans Motos ?

Les 24 Heures du Mans Motos, première manche du Championnat du Monde d’Endurance FIM EWC 2024, se déroulent les samedi 20 et dimanche 21 avril au Mans, sur le circuit Bugatti.

Combien d’engagés en lice ?

48 motos s'affronteront sur le circuit Bugatti, lors de cette 47e édition des 24 Heures Motos. Il y a trois catégories : en Formula EWC, elles seront 15, en catégorie Superstock, 31, et 2 machines en catégorie Expérimental.

Qui est le starter ?

Pour cette nouvelle édition, c’est Norman Reedus, acteur de la série The Walking Dead, qui sera le starter lors de ces 24 Heures du Mans Motos. Grand passionné de moto, l’Américain, qui joue le rôle de Daryl Dixon, sera à l’affiche de The Bikeriders, un film réalisé par Jeff Nichols et qui conte l’histoire d’un club de motards dans les années 1960 et qui sortira en juin.

Sur quelle chaîne regarder ?

Le départ et les premiers kilomètres du samedi seront à suivre sur Eurosport 1 de 15h à 16h45. Eurosport 2 prendra le relais à 18h et jusqu'à l'arrivée, dimanche à 15h. La chaîne L'Équipe diffusera également une partie de la course : en direct du départ du samedi à 15h jusqu'à 18h55, avant de reprendre l'antenne le dimanche de 7h jusqu'à l'arrivée.