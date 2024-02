Salon de l'agriculture 2024 : les nouvelles technologies au service des paysans de demain

Du 24 février au 3 mars, la 60e édition du Salon de l'agriculture accueillera de nombreux exposants du monde agricole et rural. Depuis plusieurs éditions, le secteur de l'innovation technologique s'est pleinement invité à l'événement, tant son impact est primordial.

Pour cette 60e édition du Salon de l’agriculture, qui se déroulera du 24 février au 3 mars à Paris, les entreprises et start-ups dédiées à l’innovation technologique dans le monde de l’agriculture seront au rendez-vous afin de présenter leurs nouvelles solutions pour développer une agriculture connectée.

Comme de nombreux secteurs, le monde de l’agriculture poursuit sa transformation en s’adaptant à l’ère du temps, avec l’apport de nouvelles technologies. Depuis plusieurs années, les exploitants agricoles adoptent de plus en plus la Tech sous différentes formes et pour des divers objectifs.

L'apport technologique, de la production à la vente

Selon les chiffres recueillis par le mouvement French AgriTech en 2022, près de 3 agriculteurs sur 4 possèdent un outil robotisé sur leurs exploitations. Un chiffre d’autant plus encourageant alors que le marché dédié à l’agriculture connectée ne cesse d’augmenter depuis ces dernières années : ce secteur a d'ailleurs connu une croissance de 28 % entre 2018 et 2023.

Au sein du pôle AGRI’TECH du Salon de l’agriculture, qui dévoilera les solutions actuelles et futures, les agriculteurs découvriront différentes technologies utilisées comme les modèles de robots automates, des objets connectés ou encore différents capteurs ultraprécis.

En plus de ces nouveaux outils, le Salon de l’agriculture 2024 mettra en avant les innovations destinées à accompagner la transition agro-écologique, qui concerne une majorité d'acteurs des chaînes agricoles, alimentaires et agro-environnementales, aussi bien pour les producteurs que les commerçants.