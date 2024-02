Salon de l'agriculture 2024 : qui est Oreillette, la vache égérie de cette 60e édition ?

Le 60e Salon International de l’Agriculture (SIA) s'ouvre le samedi 24 février, sous l’égide d’Oreillette, une vache de race Normande, décorée au Concours national normand 2023, et égérie de cette édition 2024.

Âgée de 5 ans, mère de 3 veaux, et reconnaissable à ses trois couleurs et aux taches brunes qui forment des lunettes autour de ses yeux, c'est une vache de race Normande appelée Oreillette qui sera l'égérie du Salon International de l'Agriculture 2024.

Élevée par Lucie et François Foucault, Oreillette vient de Briouze, une commune située dans le département de l'Orne en Normandie. C’est au GAEC Foucault, une exploitation familiale de 155 hectares dont 80 en herbe que la vache Normande vit et pâture parmi un troupeau 100% Normand de 110 vaches laitières et de 24 bœufs.

Le lait produit par cette race de vaches Normandes est livré en laiterie et transformé en Camembert de Normandie et Pont-l’Évêque AOP. En moyenne, la production laitière d’Oreillette représente 10,5 camemberts par jour de vie. Elle est une digne descendante de Ramette, son arrière-grand-mère, l’une des plus grandes productrices de lait de la race à ce jour.

Avec son tempérament calme et sa capacité d’adaptation, Oreillette portera fièrement les couleurs de la race Normande lors du Salon International de l’Agriculture 2024. Elle succédera ainsi à Ovalie, une vache Salers égérie du salon en 2023, pour cette édition anniversaire de l'événement, qui se déroulera comme à son habitude au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, et dont la billetterie est déjà ouverte.