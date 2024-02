Crues : voici les 6 départements placés en vigilance orange ce mercredi

La pluie qui touche la France ces derniers jours devrait occasionner des crues dans certaines régions de l’Hexagone. Météo-France a ainsi placé ce mercredi 28 février six départements français en vigilance orange crues.

Les fortes précipitations touchant l’Hexagone vont accroître les risques de crues. Après une pluie soutenue dans la quasi-totalité du pays ces derniers jours, Météo-France a alerté dans son bulletin de mercredi sur une hausse du risque de crues dans le pays.

© Météo-France

Le service officiel de météorologie en France a donc placé en vigilance orange crues les départements du Pas-de-Calais, Seine-et-Marne, Charente-Maritime, Charente, Dordogne et la Gironde pour ce mercredi.

Quatre fleuves déjà concernés par des débordements

La carte Vigicrues a permis de cibler quatre fleuves touchés par des crues importantes ces derniers jours et dont l’évolution est à suivre avec une grande attention.

© Météo-France

En Gironde, les précipitations qui ont touché le territoire dimanche et lundi ont entrainé une crue importante de l'Isle aval, causant des débordements importants sur les secteurs d'Abzac et Mussidan. Sur le premier secteur, le maximum a été atteint mardi soir, les niveaux sont désormais à la baisse et resteront modérés mercredi. Sur le second secteur, les niveaux se stabilisent et les débordements resteront importants ce mercredi.

Toujours dans ce département, la Dronne a connu une crue modérée à importante ces derniers jours. Les précipitations qui ont touché le bassin de la Dronne dimanche et lundi ont conduit à des débordements sur les secteurs de Bonnes et de Coutras. Les niveaux observés devraient se maintenir sur ces secteurs ce mercredi.

En Seine-et-Marne, une crue très importante susceptible de générer de nombreux débordements a été observé au Grand Morin. Ce fleuve a connu une hausse très rapide et significative de ses niveaux. Ces derniers sont à la baisse à la station de Pommeuse mais en hausse jusqu'à mercredi après-midi dans le secteur de Couilly-Pont-aux-Dames à l'aval du tronçon.

Dans le Pas-de-Calais, la Canche a subi une crue importante ces derniers jours. Le temps plus sec attendu jusqu’à mercredi soir dans la zone devrait favoriser sa décrue, même si cette dernière sera lente. Le niveau de la Canche à Brimeux est à la stabilisation autour de deux mètres.