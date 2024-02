JO 2024 : à quoi ressemblera le village olympique inauguré par Emmanuel Macron ce jeudi ?

Le président de la République Emmanuel Macron inaugure ce jeudi le village des athlètes des Jeux olympiques et paralympiques, à 148 jours de la cérémonie d'ouverture sur la Seine.

Une grosse étape. Le village des athlètes olympiques sera inauguré ce jeudi, à moins de cinq mois des JOP 2024. Emmanuel Macron, qui avait visité en octobre 2021 ce chantier pharaonique pour la dernière fois, sera présent ce jeudi au village olympique, aux côtés d'une panoplie de personnalités dont des élus locaux, la ministre des Sports Amélie-Oudéa Castéra, ainsi que des compagnons du devoir et des maîtres d’œuvre.

À cheval sur les communes de Saint-Denis, l'île Saint-Denis et Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), le village olympique accueillera 14.500 athlètes avec leurs équipes au sein des 3.000 appartements et 7.200 chambres répartis dans près de 82 bâtiments.

Aménager les appartements

Le gros travail pour les organisateurs reste à présent d'équiper les habitations, livrées à nu comme par la Solideo, l'établissement public chargé des infrastructures Olympiques et Paralympiques, comme le prévoyait le cahier des charges.

«Cela représente plus de 345.000 pièces en tout qui vont être acheminées. Des couettes, tables de chevet, des lits, il y en aura 14.250, 8.200 ventilateurs et 5.535 sofas», a indiqué Laurent Michaud, directeur des villages olympiques et paralympiques chez Paris 2024 auprès de l'AFP. «Il y aura deux athlètes par chambre de 12 m2, et une salle de bains pour quatre personnes. Tout le monde sera logé à la même enseigne», a-t-il ajouté.

Répartis au sein de cette cité olympique, des laveries, une épicerie, un salon de coiffure ainsi qu'un restaurant géant installé dans la nef de la Cité du cinéma, qui sera accessible en continu, permettront de répondre à tous «les besoins des athlètes», s'est réjoui Laurent Michaud.

Infrastructures dédiées aux sportifs

Si les délégations se déplaceront dans les différents centres de préparation aux Jeux en Ile-de-France pour parfaire leur préparation, les sportifs bénificieront aussi d'infrastructures présentes sur le village olympique, qui deviendra après les Jeux un ÉcoQuartier de 2.800 logements.

Sur site, une salle de fitness sera à disposition des athlètes ainsi qu'une polyclinique de 3.000 m2, à la place de l'école d'ostéopathie Dahnier, ouverte 24h/24 pour recevoir des soins ou passer un examen médical.