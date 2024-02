Neige et verglas : voici les 10 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé 10 départements en vigilance jaune pour neige-verglas ce mercredi 28 février. Voici les territoires concernés.

L'agence météorologique conseille de faire preuve de prudence. 10 départements ont été placés en vigilance jaune par Météo-France pour neige-verglas ce mercredi.

© Météo-France

En effet, la Loire, le Tarn, la Haute-Loire et les Hautes-Alpes font partie d'une surveillance pour ces raisons, alors que les conditions météorologiques sont délicates en ce début de semaine.

À ces quatre territoires s'ajoutent également l’Ariège et l’Aude, également respectivement placés en vigilance jaune pour des risques d’avalanches et de vents violents.

La Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées ont été positionnés en alerte jaune par Météo-France ce mercredi pour crues, neige-verglas et avalanches. Les Pyrénées-Atlantiques seront concernées par les mêmes dangers ce mercredi, à l’unique différence d’une vigilance orange et non jaune contre les avalanches.

Enfin, les Pyrénées-Orientales ont été placées en alerte jaune concernant le vent, les avalanches, ainsi que la neige et le verglas pour cette journée de mercredi.