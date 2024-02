Retards dans le métro parisien : la RATP dégaine un plan d'action pour la ligne 8

À l'approche des Jeux olympiques, la RATP continue ses travaux pour préparer l'afflux de nombreux visiteurs. Ce mercredi 28 février, la présidente de la Région Île-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé son plan d'action pour améliorer la régularité de la ligne 8.

Dans cinq mois jour pour jour, Paris accueillera la grande fête sportive des Jeux olympiques. Mais, une question se pose : la capitale sera-t-elle prête pour accueillir, à temps et dans des conditions raisonnables, un afflux de visiteurs élevés ?

Depuis des mois, de nombreux travaux ont été entrepris pour moderniser les différentes ligne de métro de la capitale. A l'occasion d'un déplacement à l'atelier de maintenance Javel de la ligne de métro 8, Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilités et de la Région Île-de-France et le PDG de la RATP, Jean Castex, ont annoncé un plan d'actions «à effet immédiat» pour améliorer la régularité de la ligne.

La ponctualité de la ligne, 88% en moyenne en janvier, n'est que de 84% aux heures de pointe, souligne la RATP. Et ce malgré l'augmentation du nombre de rames en circulation depuis 2022. Plusieurs facteurs ont été pointés du doigt : «l’absentéisme, les difficultés de maintenance des trains et des infrastructures ainsi que les incidents liés aux voyageurs».

Plan de modernisation d'1 milliard d'euros

Autant de raisons qui font d’elle «l’une des lignes les plus en difficulté du métro en termes de régularité et de ponctualité, en plus d’être la ligne la plus longue du réseau (24 kilomètres)». Et ce, malgré le plan de modernisation de la ligne lancée dès 2022 (1 milliard d'euros, dont 600 millions investis pour le renouvellement du matériel roulant.

Afin de régler ces problèmes, des plages de travail élargies permettront de renforcer la maintenance des trains. Ainsi, le Centre de Dépannage des Trains (CDT) à Balard sera actif le samedi toute la journée. Une trentaine de conducteurs supplémentaires seront recrutés, «pour éviter les suppressions de trains».

Dès mars, une équipe cynotechnique - une association homme(s)-chien(s) dont les tâches sont la recherche et le sauvetage de personnes - sera perpétuellement en place à Balard, terminus de la ligne 8. Des agents supplémentaires seront déployés sur les quais «pour faciliter l’échange voyageurs, en particulier à Opéra, République et Strasbourg-Saint-Denis», explique le communiqué. Enfin, un plan d'actions sur la «qualité de vie et les conditions de travail» sera mis en place pour «améliorer l’attractivité de la ligne 8, limiter les mouvements d’agents et réduire l’absentéisme, qui inclut des investissements pour rénover les locaux de travail des conducteurs».

En outre, «une nouvelle procédure sur la prise en charge des personnes malades dans les rames sera déployée progressivement», dont les agents seront formés par le SAMU de Paris et les pompiers de Paris. Un bilan de ces actions sera effectué en mai, à l’occasion d’un prochain conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités, pendant lequel les opérateurs seront auditionnés.