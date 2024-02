Ligne 8 du métro parisien fermée ce week-end : quelles sont les alternatives ?

La ligne 8 du métro sera partiellement fermée du vendredi 16 au jeudi 22 février, entre les stations la Motte–Picquet - Grenelle et Balard. Voici les alternatives qui existent.

Des itinéraires alternatifs à prévoir en bout de ligne. La RATP a annoncé la fermeture partielle de la ligne 8, entre les stations la Motte–Picquet - Grenelle et Balard, du vendredi 16 au jeudi 22 février, en raison de la «rénovation de trois appareils de voie».

Ainsi, sur ces sept jours, le terminus provisoire de la ligne 8 (sens Balard) se fera à La Motte–Picquet - Grenelle. Les stations Balard, Lourmel, Boucicaut, Félix Faure et Commerce seront totalement fermées dès vendredi.

[#travaux #Ligne8] Anticipez vos déplacements sur la ligne ! Du 16 au 22 février 2024 inclus, en raison de la fermeture partielle entre Balard et La Motte-Picquet - Grenelle, le trafic pourra être perturbé avec des risques de très forte affluence. #RATP

https://t.co/Wt3JFZ3LUC pic.twitter.com/bZtUbCM3zi — Ligne 8 (@Ligne8_RATP) February 5, 2024

La Régie a prévu une ligne de bus de remplacement qui circulera dans les deux sens entre Balard et La Motte–Picquet - Grenelle pour assurer la continuité du service. Ceux-ci devront s'arrêter aux horaires habituels du métro, à savoir un passage toutes les 3 à 10 minutes.

RER C et Tramway

Pour les usagers quotidiens qui partent de la station Balard et qui devront se rendre dans le centre de Paris, plusieurs autres options que le bus de substitution sont envisageables.

Les voyageurs qui souhaitent gagner République depuis Balard pourront privilégier le tramway T2, jusqu'à Porte de Versailles pour rejoindre la ligne 12 en direction de Mairie d'Aubervilliers. Puis, il faudra effectuer un changement en gare de Saint-Lazare pour récupérer la ligne 3 jusqu'à République.

Autre option : pour les utilisateurs de la 8 qui veulent se rendre à Bastille depuis Balard, et éviter le bus de substitution, le plus intéressant reste de prendre le RER C depuis l'arrêt Pont du Garigliano, accessible à pied (1km de Balard) ou à un arrêt de T3a. Ensuite, il faudra descendre à Invalides, pour retrouver la ligne 8 jusqu'à Bastille, douze stations plus loin.