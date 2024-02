Strasbourg : qui est Mgr Pascal Delannoy, le nouvel archevêque nommé ce mercredi ?

Le nouvel archevêque de Strasbourg a été nommé ce mercredi 28 février. Il s’agit de l’ancien évêque de Saint-Denis, Mgr Pascal Delannoy, qui succède à Mgr Luc Ravel.

Un tournant pour l’ancien évêque de Saint-Denis. Le site du diocèse français a indiqué, ce mercredi, la nomination de Mgr Pascal Delannoy au statut d’archevêque de Strasbourg. Il succède ainsi à l’âge de 66 ans à Mgr Luc Ravel, qui a démissionné de son poste en mai dernier.

«Le Saint Père et le président de la République viennent de nommer nouvel archevêque de Strasbourg Mgr Pascal Delannoy jusqu’à présent évêque du diocèse de Saint-Denis», a confié Mgr Philippe Ballot, administrateur apostolique de Strasbourg, qui verra sa mission s’achever le 21 avril prochain, date à laquelle Mgr Delannoy prendra possession du siège de la cathédrale.

En effet, le décret de nomination a été signé par le président de la République et publié au Journal Officiel, en vertu du régime concordataire en vigueur en Alsace. Généralement, le Saint-Siège communique ses nominations officielles à midi, seulement le diocèse qui couvre les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin a relayé l’information dans la matinée.

De prêtre à archevêque

Fils d’un négociant en bois, Pascal Delannoy est né le 2 avril 1957 à Comines, dans le nord, où il a poursuivi des études en économie à l’université catholique de Lille. Il a ensuite travaillé pendant quatre ans dans un cabinet d’expertise comptable avant d’entrer finalement au séminaire de Lille et d’être ordonné prêtre en juin 1989.

En 2004, il est nommé évêque de Lille et est choisi cinq ans plus tard sous le pontificat de Benoît XVI pour devenir évêque de Saint-Denis. Un diocèse marqué par de fortes disparités sociales, ainsi qu’une grande diversité culturelle. Il a également effectué deux mandats de trois ans en tant que vice-président entre 2013 et 2019.

Une nomination au cœur d’un diocèse entaché par plusieurs affaires

«Vous m’aiderez à découvrir le régime du concordat qui, au-delà des aspects juridiques, permet de fréquentes rencontres avec les autorités civiles dans le désir de progresser ensemble dans la recherche du Bien commun», a écrit le nouvel archevêque à ses fidèles.

Après 15 années passées en tant qu’évêque de Saint-Denis, Mgr Pascal Delannoy reprend les rênes d’un diocèse marqué par de nombreuses affaires. Son profil calme et discret a certainement guidé le choix de Rome, qui souhaitait apaiser un diocèse pour lequel le pape François avait ordonné une visite apostolique en juin 2022.

Ensuite, en mai 2023, les mauvaises relations avec de nouveaux collaborateurs et une gouvernance jugée autoritaire ont poussé Luc Ravel à démissionner. L’évêque auxiliaire de Strasbourg de 51 ans, Mgr Gilles Reithinger, a également abandonné ses fonctions récemment, après avoir fait l’objet d’une enquête canonique dans le cadre d’affaires d’abus sexuels.