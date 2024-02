Manuel Valls : «Il faut dire la vérité aux Français, la guerre n'est pas impossible»

«Il faut dire la vérité aux Français, la guerre n'est pas impossible», a déclaré ce jeudi sur CNEWS Manuel Valls, ancien Premier ministre.

L'ancien Premier ministre Manuel Valls, interrogé par Romain Desarbres dans la Grande interview sur CNEWS et Europe 1, s'est exprimé sur la possibilité d'une guerre future avec la Russie.

Alarmiste, il a affirmé qu'il «faut dire la vérité aux Français, la guerre n'est pas impossible».

Une défaite «indispensable» de la Russie

La déclaration de l'ancien Premier ministre intervient à la suite de la déclaration du Président de la République, Emmanuel Macron, qui a affirmé mardi dernier, à l'occasion d'une conférence de soutien à l'Ukraine, que bien qu'il n'y ait «pas de consensus» sur «l'envoi des troupes au sol [...] rien ne doit être exclu».

Cette déclaration a provoqué une chaîne de réactions chez les alliés de la France, dont les Etats-Unis, l'Allemagne et la Grande-Bretagne qui ont tous désavoué les propos du président français.

Manuel Valls a appuyé la déclaration d'Emmanuel Macron, insistant sur le caractère «indispensable» d'une défaite de la Russie. Un scénario contraire représenterait selon lui «un message [...] pour la Chine d’agir à sa convenance à Taïwan».

«L’arrêt et la défaite de la Russie sont indispensables et pour cela, il faut agir beaucoup plus fortement et il ne faut rien s'interdire» a-t-il encore renchéri.